詐團AI變臉 在台扮中國公安隔海騙錢

花蓮壽豐鄉一家民宿被查獲詐騙機房，還發現房間內有中國公安制服、牆上甚至有公安局的標語裝飾，藉此和中國網友視訊取信對方匯款。（調查局提供）

2023/08/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉一家民宿被檢警查獲詐騙機房，花蓮檢方前天持法院搜索票前往民宿搜索，現場逮捕蔡姓被告等三十人、查扣手機、筆電、K他命毒品，甚至還查扣中國公安制服，由機房成員穿上後利用AI變臉程式，在線上假冒中國公安取信被害人匯款；檢方訊後，昨晚依涉犯加重詐欺取財、組織犯罪等罪，將逮捕的三十人全數向法院聲請羈押禁見。

國內詐團首見 聲押30人

花蓮地檢署指出，該跨境詐騙機房位於壽豐鄉一家民宿，全案經過檢警多方蒐證，前天上午由署檢察官王怡仁指揮法務部調查局高雄市調查處、中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、臺中市調查處、花蓮縣調查站、新竹市警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局刑事警察大隊，持法院核發搜索票，前往民宿搜索。

請繼續往下閱讀...

中國公安局辦公室 道具齊全

檢警除逮捕現場三十人，並查扣智慧型手機三十九支、筆記型電腦九部、K他命毒品二二九點六五公克；檢警在現場發現有一間房間，布置成中國公安局辦公室，牆上貼有標語等，甚至掛著多套中國公安制服、帽子、證件等物品。

檢方訊問後得知，該處詐騙機房鎖定中國人為行騙對象，透過傳送「涉犯刑事案件」簡訊給中國民眾，若有人上當，自動回撥電話詢問時，即安排機房成員穿上中國公安制服、帽子，並以AI變臉特效APP置換假冒者的臉貌，以防被辨認出來，依此與中國網友視訊，讓對方深信不疑，再拿出偽造「中國人民檢察院公文」，要求對方將款項匯入「政府監管帳戶」，該詐團還網羅港籍人士參與。

檢方認定到案者涉犯刑法加重詐欺取財罪及組織犯罪防制條例，有羈押的原因及必要，昨晚向花蓮地院聲請羈押禁見三十名被告。

檢警大動作搜索，整個民宿大廳都是詐騙成員。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法