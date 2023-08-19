球員兼裁判 護航自家公司多件標案 柯市府水利處副工程司 檢求重刑

台北市政府工務局水利工程處副工程司方龍乾（右）涉貪，犯後無悔意，檢方建請從重量刑。（資料照）

2023/08/19 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦柯市府時期的水利處防汛門弊案，查出台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾，涉與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，並護航該公司以「租照」手法取得多件標案；檢方昨依可處七年以上徒刑的利用職務機會詐取財物等罪，起訴兩人。

方龍乾任合夥人 租照承攬標案

檢方直言，方龍乾職司防汛監管業務，攸關人民生命及財產安全，竟為圖一己私利違背官箴，身為業管公務員還擔任廠商合夥人「球員兼裁判」，且犯後無悔意，建請從重量刑；葛男則認罪、繳回犯罪所得，建請量處適當之刑。至於方的上司、水利處高灘地機電管理站站長郭耀崇等三人未涉案，獲不起訴處分。

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檢方追查，葛男二○一七年退休後與方合資成立公司，由葛妻掛名負責人，成立當年即承攬水利處標案；該公司二○二○年收益二百六十八萬餘元，而該公司取得「全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等多件標案，兩人朋分每案的獲利五萬多至七萬多元不等，不法所得逾廿萬元。

代理站長期間 查驗表不實登載

檢方表示，詠灃公司的品管證照是租的，另找人頭掛名防汛工程品管，方員還對人頭說：「監工坐我隔壁，計畫書核定就沒事了」；方員並在代理站長期間，於查驗紀錄表上不實登載「查驗結果：同意報請竣工」，隱匿詠灃未設置合格品管的瑕疵。

此外，方龍乾替有債務糾紛的胞兄脫產，以假買賣手法將胞兄名下的土地過戶至他名下，製造虛假的九百萬元交易金流，使胞兄免被徵土地增值稅，檢方另依使公務員登載不實、故意逃漏稅捐及洗錢等罪起訴。

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