台中外埔火燒車 2焦屍疑是情侶

台中外埔發生火燒車事件，消防人員前往灌救，小客車被燒到變形，車內發現2具焦屍。（民眾提供）

2023/08/14 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區廍子大安溪南岸堤防道路，昨發生一起嚴重火燒車意外，一輛小客車不明原因自撞路旁電線桿，車子嚴重變形起火，車上二人被燒成焦屍，陳屍在駕駛座及後座，警方初步調查，死者疑為十九歲張姓男子及其女友，但詳細身分待今天（十四日）檢察官相驗，並提取家屬DNA比對才能確認，同時將釐清車禍原因，是否因酒駕釀禍。

今將取家屬DNA比對 確認身分

台中市消防局於昨天下午五點四十五分接獲報案，外埔區廍子大安溪南岸堤防道路發生一起火燒車的嚴重車禍，隨即出動消防車六輛、救護車一輛、消防人員十七名前往灌救。

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消防人員抵達現場時，發現一輛小客車自撞電線桿起火燃燒，火勢猛烈，不到半小時撲滅火勢，小客車疑因巨大撞擊而嚴重變形，經確認車內駕駛座有一名男性已燒成焦屍，明顯死亡，不料，稍晚警方在吊掛車子，準備移出男子遺體時，發現駕駛座後方另有一具遺體。

由於車上兩名死者皆成焦屍，警方以車追人，請來家屬指認，初步研判駕駛座死者可能是家住台中市神岡區的張姓男子（十九歲），後座則是其女友，至於女子為何會在後座而非在副駕駛座，警方不排除是因撞擊力道太大，致女子噴飛到後方，詳細原因需進一步調查釐清，不過，因兩人皆燒成焦屍，家屬也難以辨認，警方表示，將報請檢察官於今天相驗，並提取家屬DNA比對，才能確認兩名死者身分，並釐清車禍及起火原因。

台中外埔發生火燒車事件，消防人員前往灌救，小客車被燒到變形，車內發現2具焦屍。（民眾提供）

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