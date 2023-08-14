詐團臉書示愛 7旬獨居婦暈船談黃昏戀

警方耐心向婦人勸說。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/14 05:30

甜言蜜語自稱戰地醫生要求匯款 行員報警拆穿騙局

〔記者王冠仁／台北報導〕七旬獨居謝姓老婦透過臉書認識一名自稱在國外擔任戰地醫生的男網友，對方每天對她噓寒問暖，以柔情攻勢取得她信任，還示愛表示願意與她交往。謝婦落入詐騙集團的愛情陷阱而不自知，隨後男網友編理由要她匯七萬元，她到銀行匯款被勸阻，員警趕來阻止並揭穿詐騙集團的騙局，她這才大夢初醒。

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警方調查，七旬謝姓婦人因為長時間獨居北投，渴望社交生活，因此經常透過網路、臉書來認識網友。

約莫半年前，有一名自稱在國外擔任戰地醫師的男網友，用臉書加她好友，此後幾乎天天對她噓寒問暖，還頻頻向她示愛，聲稱要與她當男女朋友，還說等戰地任務結束後要來台灣跟她碰面、廝守終生。謝婦不疑有他，以為自己臨老遇上白馬王子，樂不可支。

不過，不久後，男網友謊稱自己身在戰地相當辛苦、經濟困難，若要提早離開必須支付手續費，但自己手頭拮据，要謝匯錢幫忙，這樣就能提早來台灣跟她碰面。她不敵對方的甜言蜜語，最終卸下心防，依對方所說跑到住家附近的國泰世華銀行石牌分行要辦理臨櫃匯款七萬元。

幸虧行員對謝婦進行關懷提問時發現異狀報警，轄區北投警分局石牌派出所員警趕到後向謝詢問來龍去脈，發現她落入典型的假交友陷阱。員警不厭其煩、再三勸說，但謝始終不認為自己遭騙，直到員警要謝拿出跟男網友的對話紀錄，員警發現男網友提供身分及所在地的文件，明顯是偽造修圖，她這才相信「愛成泡沫」，打消匯款念頭。

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