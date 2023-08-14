基層警︰偵訊不上銬 嫌犯逃走算法官的嗎？

上銬偵訊示意圖

2023/08/14 05:30

〔記者鄭景議、蘇福男、洪臣宏／綜合報導〕高雄李姓男子涉嫌賣毒咖啡包給少年，高雄地院法官卻因李男在偵訊時上銬，認定自白筆錄無證據能力，判決無罪，判決書被員警放上臉書社團「靠北POLICE」，引起軒然大波，不少員警相當憤怒，指出為了避免疏縱人犯，長官甚至會特別叮嚀要上銬偵訊，「日後偵訊不敢上銬嫌犯逃走，要算法官的嗎？」

基層員警指出，警察若是涉犯疏縱人犯，一不慎可是要吃上官司的，偵訊時為上班時間大家都十分忙碌，不一定有其他同仁能幫你注意人犯情況，偵訊時又不可能全程緊盯犯嫌，若是突然有要事，甚至要起身上個廁所拿個影印紙等等，犯嫌趁機逃脫是有可能的，過去也都發生過，若不允許偵訊時上銬，員警根本無所適從。

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高雄資深刑警表示，販毒在台灣是重罪，而販毒者常情緒不穩、喜歡說謊、頻尿，逃跑機率很高，一旦發生脫逃，員警得受到處分。更令人憂心的是，若罪犯有暴力傾向，偵訊時不讓其上銬，員警恐有被攻擊危險。

北市某分局偵查隊長也表示，確實會要求員警在偵訊犯嫌時落實上銬才問訊；該隊長表示，警職法規定使用戒具時應遵守比例原則，但為避免此種情況，警方應針對上銬與否建立一套SOP，而非要求員警用自由心證判斷是否超越比例原則。

該隊長舉例，十多年前台中有一名婦人偷了兩元的菊花，涉犯竊盜被警方逮捕，移送地檢署時上銬引起輿論撻伐，新聞媒體一面倒批判警方，但試想，不論犯嫌是偷了兩元還是兩千萬元，是婦人還是彪形大漢，都有逃脫可能，移送時若要求員警自由心證來判斷是否該上銬，豈不是有大小眼之嫌，且要員警背負涉犯疏縱人犯之險，對員警公平嗎？

該隊長建議，國外一些國家的刑警針對犯嫌上銬都有建立一套SOP，台灣警方應當效法，避免日後有相同情況發生，上銬問訊並不是對犯嫌嚴刑拷打，法界不該針對上銬問訊大作文章。

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