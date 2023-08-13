大武崙藏危機／基市府挨批無作為 市長宣布關閉檢討

大武崙沙灘是內縮口地形，往往到了岸邊時，在地形效應下，會突然出現三到四公尺長浪。 （圖：基市府提供檔案照）

2023/08/13 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘一天發生三起溺水死亡悲劇，基隆市消防局技正黃欽賢表示，發生戲水溺斃的原因很多，他研判這三起溺斃事件，應該都是對大武崙沙灘海域地形、潮汐不清楚，加上未即時掌握浪況，才會發生意外。

基隆市議員張顥瀚昨抨擊，市府七月才宣示對戲水地點加強巡查頻率，不到一個月就發生一天三死的不幸，基隆市府毫無具體作為；市長謝國樑表示，即日起大武崙沙灘周邊水域暫停開放一週，重新研擬水域管理辦法，提高安全層級後再重新開放。

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內縮口瞬間長浪 來不及救

黃欽賢說，大武崙沙灘地形特殊，在大武崙澳底漁港旁，是一個向內縮的海域，遇到突來長浪，往往到了岸邊時，在地形效應下，會突然出現三到四公尺浪高，加上長浪在大海不容易被察覺，尤其在風不大時，更容易讓人失去戒心。

他以陳男乘坐橡皮艇為例，就是瞬間湧來的長浪將陳男的橡皮艇打翻，讓人措手不及；所以到海邊戲水，一定要時時掌握即時的海浪狀況，一旦風浪變大，就要趕緊上岸，以免發生意外。

退潮時落差大 易踩空

另一方面，昨天三名溺斃遊客分別來自新北市蘆洲、中和與苗栗，可能都對該海域不是很清楚。黃欽賢指出，大武崙沙灘海域離岸有細沙，再往海中央走，會踩到較大石塊，從細沙到石塊間的海域還算淺，若再往海中走去，就屬較深海域，有些地方的海面與海底深度超過兩公尺以上。

漲潮時，離岸十公尺海域還踩得到底，算是安全；若遇退潮，離岸約五、六公尺海域也算安全，但若再往海中央的方向走去，很容易就被海水嗆到，此時會很緊張，萬一又踩空、沒踩到海底，就非常容易發生溺水事故。

基隆市大武崙沙灘昨天接連發生三起溺水死亡意外。（記者林嘉東翻攝）

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