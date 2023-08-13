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罵人瘋婆 法官認定言論自由 無罪

在社群網路嗆聲事件頻傳，上法官指出，俗話說「相罵無好話」，生活中的負面用詞眾多，不能動輒將負面用詞以刑法公然侮辱罪處罰，而主動挑起爭端的人，要更有包容力。（示意圖）

在社群網路嗆聲事件頻傳，上法官指出，俗話說「相罵無好話」，生活中的負面用詞眾多，不能動輒將負面用詞以刑法公然侮辱罪處罰，而主動挑起爭端的人，要更有包容力。（示意圖）

2023/08/13 05:30

〔記者王捷／台南報導〕林姓女大生在臉書留言，取笑蔡姓女大生是「廿一歲阿姨」，蔡女反擊，私訊傳給林女一坨排洩物的圖片，並反問「有生過小孩？祝母親節快樂」，林女將她與蔡女的對話貼上網，稱蔡女是「瘋婆」。蔡女控告林女公然侮辱，但法官認為蔡女的訊息內容前後文不搭且具冒犯感，「瘋婆」一語雖然尖酸，但受到言論自由保護，判林女無罪。

林女跟蔡女互不認識，二人糾紛來自一則臉書貼文下方的留言，有網友為了吐槽蔡女，留言「別鬧了阿姨」，蔡女回應說她是二○○一年出生的，林女馬上回以「廿一歲的阿姨」。

這讓蔡女很不開心，她自認林女年紀比她大，豈可叫她阿姨，遂私訊給林女一坨大便的圖案，反問林女「有生過小孩？祝你母親節快樂」。

林女將二人的對話紀錄，連同蔡女的臉書，貼上DCARD社群網站討論，註解「高科大的這位瘋婆」。蔡女憤而提告林女公然侮辱，並附帶民事求償。

台南地院法官審理後認為，生小孩與性行為、道德觀有高度連結，蔡女一直說林女有小孩，使林女感到被冒犯，也屬正常；雖然「瘋婆」一詞不中聽，但若是蔡女主動挑起、或自願參與爭論，當人在被詆毀時，以語言回擊，是人性的自然反應。

相罵無好話 不需動輙刑法處罰

法官指出，俗話說「相罵無好話」，生活中的負面用詞眾多，不能動輒將負面用詞以刑法公然侮辱罪處罰，而主動挑起爭端的人，要更有包容力，至於容忍的程度，須考量整體情況，法官審酌後認定不到須以刑法處罰的程度，判林女無罪。可上訴。

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