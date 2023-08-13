母逝奔喪遭擲筊刁難 妹告兄敗訴

陳家女兒回家奔母喪被要求「擲出聖筊才得入內祭拜」，妹告哥侵權求償1元，圖為示意圖，非當事喪家。

2023/08/13 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳家兄妹感情不睦，妹妹離家多年接獲母親過世消息，回家奔喪時，哥哥將她擋在家門外，要求必須擲聖筊才得入內祭拜，妹妹又發現訃聞的孝子女沒有她的名字，認為權益受損向哥哥提告求償一元；高雄地院簡易庭審理認為，擲筊是民間習俗，哥哥也沒有阻擋妹妹祭拜及陪同出殯，認為求償無理判決敗訴。

法官認定擲筊是民間習俗

判決指出，陳母於二○二○年底出車禍住院治療，陳家女兒想去醫院探視，但哥哥認為她離家多年、對家人不聞不問，加上當時武漢肺炎疫情肆虐，醫院為了防疫對於探病採用嚴格規定，因此拒絕妹妹探視。

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陳母出院回家休養數月後不幸過世，女兒在頭七當天得知母親過世消息，趕回家奔喪，在家門口被擋下，哥哥要求她擲聖筊才得入內祭拜，妹妹只好跪在門口擲完筊後才能拜母親；後來妹妹又發現，母親訃聞的孝子女欄位上沒有她的名字，認為哥哥侵犯她奔喪盡孝的人格法益，提告求償一元。

高雄簡易庭審理時，兄妹的舅舅作證指出，陳家女兒平常沒有跟自己母親互動，聯絡她也不回來，兄妹感情相當不好，哥哥甚至沒有妹妹的連絡電話，陳母過世時，還是他把陳家女兒的電話給陳兄，哥哥才能將母親過世的消息通知妹妹。

法官認為，擲聖筊才能入內祭拜，是民間習俗，難以認定陳家哥哥侵害妹妹的奔喪權益，此外，就算哥哥印製的訃聞沒有寫上妹妹名字，但妹妹有參與祭拜及陪同出殯，難以認定權益受損，依此判陳女敗訴，可上訴。

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