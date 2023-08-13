涉違著作權法 大立光3主管交保

光學鏡頭廠大立光研發部門總處長等3人，分別以100萬元不等金額交保。（資料照）

2023/08/13 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署十一日指揮調查局中部機動站，搜索總部設於台中市的光學鏡頭廠大立光電公司，依涉嫌違反著作權法傳喚研發部門黃姓總處長等三人，檢方昨日複訊後，以涉嫌「違法重製、以侵害電腦程式著作財產權之重製物作為營業之使用者罪」，各諭令黃姓總處長一百萬元、陳姓副處長六十萬元、黃姓課長廿萬元交保，並均限制出境、出海。

至於本件違反著作權法案，是單純的違法拷貝使用電腦程式軟體、使用盜版軟體，還是牽涉到商業機密、竊取製程技術文件？檢調昨天並未說明具體案情。

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大立光是全球精密光學塑膠鏡頭的領導廠商，曾經是台股股王，也是蘋果光學元件供應鏈的重要廠商。大立光在檢調搜索後，也發布重大訊息表示，全力配合司法調查，此項調查對於公司財務及業務並無重大影響。

大立光8年前控告先進光竊密

大立光曾於二○一五年間，控告先進光電公司及副總經理等七人（其中部分原是大立光員工），涉竊取大立光的自動化生產技術設計圖面、機臺運作程式對應之參數表等商業機密。

昨獲交保總處長 此案證人之一

此案審理長達八年，今年五月由智慧財產及商業法院刑事判決確定，被告七人以「侵害著作財產權罪」等罪名，各被判四月、八月不等徒刑、緩刑二年，支付公庫各六萬至十八萬元不等，先進光電也被科處罰金六十萬元；昨獲交保的黃姓總處長，是此案的證人之一。

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