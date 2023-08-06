「幫我保住工作…」詐團騙錢還搞情勒

新北市蘆洲王姓婦人報警逮捕吳姓車手（中）。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/08/06 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓退休婦人，遭詐騙集團以投資理財話術矇騙，投入五百五十五萬元，她要拿回本金時，詐團成員還情緒勒索她，說他暴露內線獲利訊息，將被踢出布局操作，要王婦再加碼一百五十萬元， 一定能獲利，請她幫他保住工作，但王婦已起疑報案，蘆洲警分局出動警力埋伏，見吳姓車手收下一袋假鈔後，現身逮人送辦。

蘆洲警打詐 逮14名車手

蘆洲警分局全力打詐，七月間包括王婦案件，共查獲五名車手現行犯，再擴大拘提九名收水車手，共逮捕十四名詐團成員，其中四人收押，警方表示將持續向上溯源偵辦。

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蘆洲警分局三民派出所月初接獲王婦報案，指稱她在影音平台接觸到投資理財教學廣告，加入「飆股」投資群組交出五百五十五萬元，詐團成員還以言語情緒勒索方式，稱自己內線交易曝光，若她退出，他會被逐出公司，同時搬出「我還要養媽媽」悲情話術，拜託王婦再加碼一百五十萬元，幫他保住工作。

但王婦已起疑報警，三民所派遣六名警力和實習生到超商埋伏，見吳姓車手出面拿取王婦手中的一袋假鈔、填寫收據時，現身逮人，查扣吳男的假名工作證、印章、贓款等證物；吳落寞抱怨，車手酬勞不到百分之一，賺不多卻得吃官司，得不償失。

警方表示，另一許姓女子也遇上假投資詐騙，匯出一百廿萬元，警方獲報循線逮捕兩名車手和兩名收水車手；蘆洲警方還接獲銀行通報可疑詐騙案，到場發現蔡姓民眾欲匯款六萬元「手續費」買賣土地，警方確認是詐騙，成功攔下蔡男匯款。

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