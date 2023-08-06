死亡陷阱！工人如廁完 開門踩空墜樓亡

六十五歲男工人上完流動廁所，打開廁門才走出一步，就掉入前方的吊料口內，直墜八點五公尺深的地下二樓後死亡。（台北市勞檢處提供）

2023/08/06 05:30

吊料口鐵板移開未做安全護欄 單身男枉死 妹盼給真相

〔記者蔡亞樺、鄭景議／台北報導〕台北市上月間已有三起勞工墜落死亡職業災害案件，本月二日在大安區一處工地，竟出現更離譜的「死亡陷阱」墜樓命案！一名六十五歲男工人上完流動廁所，剛打開廁門才走出一步，就掉入廁所右前方的吊料口內，墜落八點五公尺深的地下二樓後死亡。死者未婚，他的妹妹告訴警方，希望政府仔細調查釐清真相，給哥哥一個交代。

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出廁門 墜八點五公尺深

事發後，台北市政府勞動檢查處派員到場稽查，勒令該工地一樓至地下樓層停工，追究刑事等責任。警方表示，不排除以過失致死罪偵辦，將待勞檢處調查報告出爐，以確定責任歸屬。

二日中午十二時五十三分許，該工地一樓流動廁所旁的地面調料口鐵板掀開，一名工人如廁完畢走出廁所，從吊料口墜落地下二樓，送醫不治。據悉，吊料口平時用鐵板蓋起，當天為了將水泥從一樓吊到地下二樓，因此掀開鐵板，但廁所位置與吊料口太接近，導致悲劇發生。

台北市勞檢處主任秘書康順水表示，正在釐清工地現場作業人員，當時是否知道廁所有人，若明知有人仍移開鐵板，且現場未做好安全護欄，就有刑責；由於流動廁所外未設置監視器，勞檢處將詢問工地所有人員，並將調查報告移送地檢署，同時協助家屬申請職災慰問金。

北市勞檢處釐清責任中

勞檢處勘查現場，吊料口高度在兩公尺以上卻未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，違反職業安全衛生法第六條第一項、及營造安全衛生設施標準第十九條第一項規定，最高將處三十萬元罰鍰。

台北市勞動局長高寶華表示，每年夏季是職業災害發生的高峰期，又以墜落災害比例最高，七月至今已發生三起勞工墜落死亡的職業災害，事業單位應注意工作場所如有高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，防止勞工墜落。

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