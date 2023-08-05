保全扮警察 強銬援交女勒索

新北市警三重分局昨拘提三天內以假援交、真勒索手法，連犯兩案的李嫌（白衣者）到案，除依妨賴害自由罪嫌送辦，續追其餘犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/05 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓保全上月底找劉姓援交女到三重某旅館援交，但一進房就以佯裝警察，以手銬反銬她，將劉女手機LINE加入數個援交群組，並搶走一千元；三重警方追查時，發現李嫌本月一日也以同樣手法，在板橋勒索一名援交女得手，昨將他拘提到案送辦，建議檢方預防性羈押。

三日颱風天下午，五十歲劉姓女子向三重警分局報案指稱，她上月卅日透過LINE某援交網，與暱稱「頂溪阿明」的男子相約三重集成路一處旅館援交，但二人進房後，就遭對方反銬雙手，李男先拿回給劉女的援交費三千元，告訴她「若不配合就抓去派出所」，劉女誤以為他是警察，李嫌拿起她的手機點開LINE查看，佯稱要抓其他援交女，加入數個援交網。

請繼續往下閱讀...

劉女多次要求他歸還手機，詢問李的單位未果，最後嗆李男「帶我回派出所」，李聞言後，要求劉女支付一千元房間錢就還她手機，隨後解銬、拿錢，跟劉女一起下樓，各自離去。

劉女吃悶虧而餘悸猶存，難以入眠，詢問同行才知道遭假警察「假交易、真勒索」搶錢，擔心再有人受害，冒著颱風報案提告。警方調閱監視器，發現當晚二人在旅館門口碰面，李付錢開房間，一小時後一起離開房間和旅館，排除有共犯。

警方昨到新店逮人，李到案辯稱加入援交群組只是想找援交妹，但警方懷疑他利用援交女子不敢聲張的心態遂行勒索，依妨害自由罪嫌送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法