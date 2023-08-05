專家：易造成頸傷 訓練須專業評估

可能造成頸傷的動作，要有專業、有證照的專家指導（圖為競技啦啦隊人堆人表演，與新聞事件無關）。（資料照）

2023/08/05 05:30

〔記者吳亮儀、林嘉東／台北報導〕消防署訓練中心「人形蜈蚣」訓練，導致一名準消防員受傷，成為輕度身心障礙人士。事實上，「人形蜈蚣」不僅是當年訓練準消防員的體能鍛鍊項目，也時而出現在青少年、學生族群的團體遊戲中，這樣的訓練或遊戲，是否確實危險？該不該禁止進行？

林口長庚醫院骨科部醫師、台灣運動醫學會前理事長葉文凌指出，頸椎是運動和各式體能訓練中極為需要注意和保護的地方，面對可能會讓頸椎受傷的訓練動作，應該都要有專業的體適能訓練師擔任，包括消防署、軍隊等制式化訓練的地方，帶領做體適能訓練的長官最好也該考取相關證照，制定訓練動作也該有專業的評估。

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葉文凌指出，消防員、警察和軍隊這類需要體能訓練和要求的地方，會有制式化訓練，但萬萬不能像要求體育選手一樣的高標準要求，甚至自創沒有經過科學或實際評估過的訓練方式，「特別是帶領訓練的長官們可能沒有任何體適能證照，過程中出意外的機率就可能增加」。

葉文凌指出，頸椎結構不大、但負責大範圍頭部和身體旋轉，負重不是它的強項，但突然一個大力量就有可能造成它急性破裂，以「人形蜈蚣」這動作敘述來看，脊髓面對突然的撞擊會比其它部位能承受的力量更小，也更容易受創，除了訓練內容和動作要經過專業評估外，也要注意各個成員自身體適能和當日的身體狀況是否適合做這些動作，以免意外發生。

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