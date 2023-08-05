消防署：改採科學化訓練 強化體適能

消防署表示，目前消防訓練中心已經不再進行人形蜈蚣的訓練。（圖為萬安演習消防員演練搜救畫面。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/08/05 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕朱姓準消防員四年前接受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練，因前方學員摔跌造成他跛腳及身體左側無冷熱覺和痛覺等，台北地院判消防署應國賠四九六萬多元。消防署昨天回應指出，堆疊訓練是一種體適能訓練，是為了培養團隊默契、強化前臂力量的團體體能訓練，但並非消防署表定課程的訓練內容，事發後已取消該訓練項目。

俗稱「人形蜈蚣」或是「蜈蚣走路」的體適能訓練，是要求學員雙手撐地、雙腳跨在另一人背上，團體把手當腳移動，每組訓練約一至二分鐘再換手，目的在於強化肌耐力及體能，並藉此培養團隊默契。

請繼續往下閱讀...

消防署指出，消防員注重體能和團隊默契，因此訓練中心教官當時要求學員進行這項訓練，但堆疊訓練並非消防署的表定訓練內容，也並不是消防員獨有的訓練方式，一些運動也都有類似的訓練項目。

消防署表示，目前消防訓練中心已經不再進行人形蜈蚣的訓練，訓練中心為了有效訓練消防員的肌力與體能，改採經專業團隊及科學化數據研發的「消防戰術體能訓練」來強化消防人員體適能，可有效強化各項核心肌耐力，未來執行各項消防勤務時，會更有效率也更安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法