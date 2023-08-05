準消防員壓成跛腳 國賠496萬

考上消防員後須接受訓練才能參加救援，朱男就是在受訓時不幸受傷。 （圖為竹山火災搶救訓練，機場公司提供，圖中人物非新聞當事人）

2023/08/05 05:30

疊人形蜈蚣 非表定訓練項目

〔記者溫于德／台北報導〕考上特考班受訓中的朱姓準消防員，四年前在消防署接受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練，因前方學員摔落地面壓在他身上，造成他跛腳、身體左側無冷熱覺和痛覺等，成為輕度身心障礙人士；朱男訴請國家賠償，台北地院認定前方學員摔倒與朱的傷勢有因果關係，判消防署應國賠四百九十六萬多元，可上訴。

前方學員摔落壓傷他

判決指出，今年二十九歲的朱員二○一八年考上警專特考班，隔年一月十六日起在消防署訓練中心接受為期三週的教育訓練，同月二十九日區隊長指示學員進行「人形蜈蚣」，學員排成一路縱隊，每一位學員將雙腿放在後方學員的肩膀及背上，再以雙手撐起身體，連成蜈蚣般以雙手走路。

請繼續往下閱讀...

當時一名學員體力不支而跌落地面，但雙腿仍重壓在朱員身上，致朱的頸椎間盤突出、脊髓神經壓迫，經兩度手術、持續復健並接受幹細胞療法，走路仍會跛腳，身體左側無冷熱知覺及痛覺，無法準確握筆寫字，衛福部認定是重大傷病，市府核發輕度身心障礙證明。

朱員主張，「人形蜈蚣」具高度危險性，並未納入訓練科目，中心教官卻擅自實施，事發時他年僅二十四歲，人生嚴重受到影響，故訴請國賠六百六十萬餘元。

24歲人生嚴重受衝擊

消防署答辯，消防員出勤必須耗費大量體力，並講求團隊合作，為順利完成救災任務，須接受高強度訓練，才會進行「人形蜈蚣」訓練，但每一次訓練約一、兩分鐘就會換手，讓學員暫時休息，且人形蜈蚣是靜態的肌耐力訓練，朱刻意隱瞞相關病史而繼續操練，受傷應自行負責，拒絕賠償。

北院認定人形蜈蚣並非課程表定的訓練內容，學員除了靠自身體能，還會受其他學員影響，具相當危險性，難以認定是為了達成「培養團隊默契培養、鍛鍊個人體能、負重能力、前臂及背部肌耐力」目的而侵害最小的訓練。

何況朱男病歷記載的症狀，都是在人形蜈蚣訓練後出現，消防署未能舉證朱男本來就有相關宿疾，因此認定前方學員摔落地面，與朱所受傷勢有因果關係，判消防署應負賠償之責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法