為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    準消防員壓成跛腳 國賠496萬

    考上消防員後須接受訓練才能參加救援，朱男就是在受訓時不幸受傷。 （圖為竹山火災搶救訓練，機場公司提供，圖中人物非新聞當事人）

    考上消防員後須接受訓練才能參加救援，朱男就是在受訓時不幸受傷。 （圖為竹山火災搶救訓練，機場公司提供，圖中人物非新聞當事人）

    2023/08/05 05:30

    疊人形蜈蚣 非表定訓練項目

    〔記者溫于德／台北報導〕考上特考班受訓中的朱姓準消防員，四年前在消防署接受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練，因前方學員摔落地面壓在他身上，造成他跛腳、身體左側無冷熱覺和痛覺等，成為輕度身心障礙人士；朱男訴請國家賠償，台北地院認定前方學員摔倒與朱的傷勢有因果關係，判消防署應國賠四百九十六萬多元，可上訴。

    前方學員摔落壓傷他

    判決指出，今年二十九歲的朱員二○一八年考上警專特考班，隔年一月十六日起在消防署訓練中心接受為期三週的教育訓練，同月二十九日區隊長指示學員進行「人形蜈蚣」，學員排成一路縱隊，每一位學員將雙腿放在後方學員的肩膀及背上，再以雙手撐起身體，連成蜈蚣般以雙手走路。

    當時一名學員體力不支而跌落地面，但雙腿仍重壓在朱員身上，致朱的頸椎間盤突出、脊髓神經壓迫，經兩度手術、持續復健並接受幹細胞療法，走路仍會跛腳，身體左側無冷熱知覺及痛覺，無法準確握筆寫字，衛福部認定是重大傷病，市府核發輕度身心障礙證明。

    朱員主張，「人形蜈蚣」具高度危險性，並未納入訓練科目，中心教官卻擅自實施，事發時他年僅二十四歲，人生嚴重受到影響，故訴請國賠六百六十萬餘元。

    24歲人生嚴重受衝擊

    消防署答辯，消防員出勤必須耗費大量體力，並講求團隊合作，為順利完成救災任務，須接受高強度訓練，才會進行「人形蜈蚣」訓練，但每一次訓練約一、兩分鐘就會換手，讓學員暫時休息，且人形蜈蚣是靜態的肌耐力訓練，朱刻意隱瞞相關病史而繼續操練，受傷應自行負責，拒絕賠償。

    北院認定人形蜈蚣並非課程表定的訓練內容，學員除了靠自身體能，還會受其他學員影響，具相當危險性，難以認定是為了達成「培養團隊默契培養、鍛鍊個人體能、負重能力、前臂及背部肌耐力」目的而侵害最小的訓練。

    何況朱男病歷記載的症狀，都是在人形蜈蚣訓練後出現，消防署未能舉證朱男本來就有相關宿疾，因此認定前方學員摔落地面，與朱所受傷勢有因果關係，判消防署應負賠償之責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    消防署：改採科學化訓練 強化體適能
    2023/08/05 05:30

    消防署：改採科學化訓練 強化體適能
    專家：易造成頸傷 訓練須專業評估
    2023/08/05 05:30

    專家：易造成頸傷 訓練須專業評估

    2023世界客家博覽會 8/11在桃園盛大登場！

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播