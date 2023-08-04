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    通緝犯躲警摔斷腿 免關哭笑不得

    謝男昨天在警方戒護下，到分局製作筆錄，女友（後方遮臉者）協助他讓警方驗尿。（記者王捷攝）

    謝男昨天在警方戒護下，到分局製作筆錄，女友（後方遮臉者）協助他讓警方驗尿。（記者王捷攝）

    2023/08/04 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕謝姓通緝犯自認犯多件聚眾鬥毆，要執行九個月徒刑，跟女友窩藏在台南的廉價飯店，當警方找上門時，謝男不想坐牢，拋出緩降機，想從七樓垂降下樓逃亡，豈料操作不當，他徒手抓住繩索下降，最後在二樓體力不支摔成開放性骨折，手指皮膚與肌肉血肉模糊，前天問訊時，他得知刑期不是九個月，而是三個月，且可以易科罰金，讓他哭笑不得。

    刑期非9個月 而是3個月

    謝男沒有吸毒的紀錄，但七月中警方接到飯店報案，七樓客房有毒品臭味，警方循著味道敲門時，謝男的女友在房內喊著衣服還沒穿好，警方也不敢貿然進入，過不久才開門，此時突然飯店內警鈴聲大作，原來謝男開了逃生窗，要從窗戶攀降。

    但謝男不懂如何操作緩降機，他把繩索拋下後，沒有套上安全帶，就徒手抓著繩索，想用攀降方式下樓逃亡，沒想到他降到二樓時，因為體力不支，加上手指的皮膚與肌肉被繩索磨擦得血肉一片模糊，他才從二樓掉落摔斷小腿，即使開放性骨折，他仍忍痛爬去飯店下的檳榔攤求救。

    躲進檳榔攤桌下 血跡洩底

    檳榔攤小姐看到謝男爬過來嚇死了，他只好躲進檳榔攤的桌下，但警方循著血跡找到謝男，當時他渾身發抖，被警方抓到時直喊痛，最後被送醫救治，警方派員戒護半個月，前天才向醫院請假，將他帶出來問訊製作筆錄。

    可易科罰金 逃亡討苦吃

    換訊後警方要將謝男移送台南地檢署執行時，他本來以為這次要跟女友告別，準備進去服刑時，才得知自己的刑期合併執行從九個月變成三個月，且可以易科罰金換免關，看著自己為逃避牢獄之災，摔的滿身傷也是哭笑不得。

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