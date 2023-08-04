了解故人財產狀況 再決定拋棄

法務部行政執行署宜蘭分署七月卅一日在基隆辦公室進行第二次拍賣時，吸引六組人馬競標，最後以四百廿五萬五千元拍定，比二拍底價三百四十八萬元，多了七十七萬五千元。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市郭姓男子的女兒以為父親債務多過於遺產，因此拋棄繼承，郭的房子經法拍扣除欠稅款、抵押貸款後還剩兩百多萬；「郭的女兒如果得知，郭的房子被法拍後還有剩餘兩百萬元，應該會後悔當初為何要拋棄繼承」律師周碧雲表示，我國民法現今已採「概括繼承、限定責任」，繼承人對於被繼承人之債務，只限於以繼承所得遺產來清償，不像早年如果沒有及時聲明拋棄繼承或限定繼承，將導致繼承人要以自己的財產清償被繼承人債務的情況。

律師：民法已採概括繼承、限定責任 免掏錢賠

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律師周碧雲說，現行民法繼承編的相關規定中，就算是繼承了郭姓欠稅人的遺產，只要依法開具遺產清冊陳報法院、經過公示催告程序命債權人陳報債權後，按比例公平清償被繼承人債務及交付遺贈，之後遺產若有剩餘，繼承人依然得以繼承；若無剩餘，甚至之後出現新的債權人，繼承人都不需要再以個人財產清償。

周碧雲指出，實務上常見父母離異多年，或者父母一方死亡時，子女跟非同住的另一方甚至祖父母因為失聯多年，憑藉自己過去的印象，認為父母或祖父母以前財務狀況不佳、負債累累，就直接拋棄繼承或代位繼承的權利，遺產就歸屬同一順序的其他繼承人或下一順序的繼承人，甚至變成無人繼承，最後歸屬於國庫。

周碧雲呼籲，繼承人在拋棄繼承前，一定要想清楚利弊得失，抽一點時間去國稅局申請被繼承人的遺產清冊，瞭解被繼承人死亡時的財產狀況，別拋棄了以後才後悔，到時候就來不及了。

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