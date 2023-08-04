了解故人財產狀況 再決定拋棄
2023/08/04 05:30
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市郭姓男子的女兒以為父親債務多過於遺產，因此拋棄繼承，郭的房子經法拍扣除欠稅款、抵押貸款後還剩兩百多萬；「郭的女兒如果得知，郭的房子被法拍後還有剩餘兩百萬元，應該會後悔當初為何要拋棄繼承」律師周碧雲表示，我國民法現今已採「概括繼承、限定責任」，繼承人對於被繼承人之債務，只限於以繼承所得遺產來清償，不像早年如果沒有及時聲明拋棄繼承或限定繼承，將導致繼承人要以自己的財產清償被繼承人債務的情況。
律師：民法已採概括繼承、限定責任 免掏錢賠
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律師周碧雲說，現行民法繼承編的相關規定中，就算是繼承了郭姓欠稅人的遺產，只要依法開具遺產清冊陳報法院、經過公示催告程序命債權人陳報債權後，按比例公平清償被繼承人債務及交付遺贈，之後遺產若有剩餘，繼承人依然得以繼承；若無剩餘，甚至之後出現新的債權人，繼承人都不需要再以個人財產清償。
周碧雲指出，實務上常見父母離異多年，或者父母一方死亡時，子女跟非同住的另一方甚至祖父母因為失聯多年，憑藉自己過去的印象，認為父母或祖父母以前財務狀況不佳、負債累累，就直接拋棄繼承或代位繼承的權利，遺產就歸屬同一順序的其他繼承人或下一順序的繼承人，甚至變成無人繼承，最後歸屬於國庫。
周碧雲呼籲，繼承人在拋棄繼承前，一定要想清楚利弊得失，抽一點時間去國稅局申請被繼承人的遺產清冊，瞭解被繼承人死亡時的財產狀況，別拋棄了以後才後悔，到時候就來不及了。