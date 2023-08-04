詐團虛幣洗錢 8外送員當車手 詐逾5.4億

警方逮捕13嫌，查扣進口名車、房產等不法所得。（記者黃良傑翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團在台北設洗錢地下匯兌基地，由孫姓男子為首腦，找來自己的妻、妹、友人，充當幣商和人頭帳戶，並一口氣吸收八名外送員，兼差當車手，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，高市警局刑警大隊一舉逮捕孫嫌和四名幣商、人頭戶，以及八名兼差車手的外送員，查扣市價新台幣四百萬的泰達幣、網銀帳戶五百萬及現金卅二萬餘元、七個名牌精品包、三百萬進口車，清查發現被害人多達四百廿二人，詐騙金額高達五億四千萬餘元。

據了解，台北一名六十多歲退休陳姓婦人，日前被假投資詐騙一一○○萬元，高市刑大獲報成立專案小組，發現詐金轉匯流入孫妹（卅四歲）、孫妻詹女（卅四歲）帳戶，鎖定孫姓主嫌（卅五歲）涉案，查出孫嫌涉嫌教唆陳男（廿六歲）、妻子、妹妹、李女等人，充當人頭帳戶和幣商，先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號。

請繼續往下閱讀...

再將被害人匯入人頭戶的贓款，再轉匯或領出存入妻子、妹妹等人的帳戶，再向假幣商購買泰達幣洗錢，製造斷點逃避檢警查緝。

警方查出，孫嫌還找來卅四歲王姓外送員擔任「車手頭」，另七名外送員兼差充當「車手」，外送兼到ATM提領贓款，可獲贓款的一％抽成。

檢警日前前往雙北、桃園、高雄等地，逮捕主嫌孫嫌夫妻等五名幣商共犯。調查發現該集團自去年三至十二月間，多達四廿二名被害人遭假投資詐騙，財損金額高達五億四千萬餘元。

逮13嫌 查扣房產 、名車

據了解，孫嫌夫妻出入以進口名車代步，還買名牌包犒賞自己，也在台北買房開一間虛擬貨幣實體店面，市價二千五百萬元，一併被認定犯罪所得，檢警聲請查扣沒入，刑大訊後依涉犯刑法加重詐欺取財罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法