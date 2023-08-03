自由日日Shoot》3部立醫院集體收賄 衛福部：制度改革 輪調、實地查核

3醫院6公務員收賄細目

2023/08/03 05:30

〔記者吳亮儀、張瑞楨、王俊忠、王善嬿、林宜樟／綜合報導〕台南、嘉義及朴子三家部立醫院，爆發電腦採購等集體貪瀆案，衛福部昨天表示，這是因應去年九月檢調的調查，涉案人中有三名組長級主管，均記大過及調職，其中二人已自行離職；醫福會副執行長楊南屏表示，衛福部已要求各醫院從制度面檢討改善，檢視各項耗材採購，例如共同供應契約、自辦招標、小額採購及採購人員定期輪調制度等相關管理規定，以及落實監督與管理機制，衛福部也會派員到各院實地查核。

涉案3主管記大過調職 2人離職

台南醫院也表示，事發後，南醫立即檢視及盤點有關資訊類相關耗材請購流程、備品盤點、核銷等管理規則，要求相關單位落實請購核銷，及相關內部控制機制，並由院長主持召開全院主管會議，加強辦理廉政倫理宣導。

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楊南屏說，本案是去年九月廿日台中市調查處調查官以刑事案件需要，持函調閱二○一二年到去年的資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢上述三家醫院資訊人員。三家醫院隨即啟動內部調查，通報衛福部，衛福部也立即派員前往三家醫院調查。

南醫及嘉醫院方昨均表示；本案已進入司法偵查程序，會全力配合調查。朴子醫院表示，此案統一由衛福部回應。

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