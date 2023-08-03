律師：擋道涉強制罪 可用緊急避難拖走車

車子堵住車道前後近三天，影響住戶進出，社區管委會主委提告，警方協助將車子拖走。 （記者陳建志攝）

2023/08/03 05:30

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中大里區楊姓男子疑欠債六十萬元未還，債主竟將一輛汽車停在楊男父母居住的社區地下停車場出入口，害三十二戶住戶汽車近三天無法進出，律師李學鏞表示，債主捨正當法律途徑不為，擅將汽車停於大眾出入口，因而使被妨礙的大眾無法出入，顯然已構成刑法「強制罪」。

李學鏞指出，債主雖然與楊男有債權債務糾紛，但也僅止於該二人之間而已，這也是民事法中有名的「債之相對性」原則，債主對楊男當然有催討債務的權利，但這樣的「權利」，僅止於債權人與債務人間而已。

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他說，債主捨正當法律途徑（如提出返還借款訴訟，再強制執行）不為，擅將汽車停於大眾出入口，並因而使被妨礙的大眾無法出入，顯然已構成刑法的「強制罪」，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，可處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

李學鏞強調，針對上述行為，警方獲報也可以援用「緊急避難」法理拖走車子，按該法第二十四條規定，因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為不罰，但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。

針對該案，霧峰警分局提醒民眾，若遇到類似狀況，建議民眾立即蒐證，保持現場原貌；立刻向警方報案，明確表明其出入通行權益受到損害，警方即能鞏固完備相關人證、物證、現場蒐證畫面，並依法發動公權力予以偵辦。

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