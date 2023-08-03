討債狠招 報警也沒轍 霸王車堵車道3天 社區怒告

社區管委會在車上貼公告，要求洪男將車子開走。（記者陳建志攝） 車子堵住車道前後近三天，影響住戶進出，社區管委會主委提告，警方協助將車子拖走。 （記者陳建志攝）

2023/08/03 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區楊姓男子疑似欠債六十萬元，債主上月卅一日凌晨一點多，竟將一輛休旅車停在楊姓男子父母居住社區的地下停車場出入口，造成卅二戶住戶的汽車無法進出，前後近三天，讓住戶氣炸而向警方報案，但因車輛是停在私人土地，非公有道路，執法單位無權拖吊，直到昨天下午社區管委會主委出面提告強制罪，警方才協助將車子拖走查扣，讓住戶車輛恢復自由進出。

警︰非公有道路 執法單位無權拖吊

大里區青松街一處公寓社區，上月卅一日凌晨一點多，有一名男子將一輛休旅車開到社區地下停車場的出入口斜坡道後，由另一名男子騎機車接應載走，住戶查看見車子上貼滿楊姓男子的照片，要他「欠錢還錢，天經地義，希勿自誤」，才知道是社區一名楊姓住戶的兒子欠錢，債主用這種手法逼楊男與父母出面解決。

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住戶當時向警方報案，警方卻說，停放地點位於社區私有土地，警察無法用公權力拖車，不料，這輛車一堵就是三天，社區住戶車子無法進出，遲至昨天下午在台中市議員江和樹協調下，終於請拖吊車將車子拖走。

影響公共安全 在議員協助下將車拖走

社區陳姓主委表示，堵車的男子，上個月三度到社區找楊男的父母，要他們請兒子出面解決債務問題，但疑似都沒解決，他強調，社區其他住戶沒欠債，卻要承擔進出的不便，實在沒道理，這幾天因無法開車，住戶上班、進出只好叫計程車，如果發生地震、火災，車子擋住出入口，恐影響公共安全，昨天他忍無可忍，出面提告妨害自由，並連繫拖吊車將車子拖走，終於讓住戶恢復自由進出。

一位女住戶則說，因為車道被擋，車輛無法進出，許多人送小孩上學、送老人家上醫院和上班都十分不便，花了不少計程車錢，不知道這樣的損失要找誰求償。

霧峰警分局大里分駐所何明憲所長表示，因汽車停放的地點是社區私有土地，非公有道路，執法單位無權拖吊，只能聯繫楊男母親和洪姓債主協調解決，因雙方協商無結果，車子沒開走，昨天下午陳姓主委出面提告強制罪（妨害自由），警方接到刑事控告後，立刻協助拖車並查扣證物（車輛），並將請洪男到案說明後依法辦理。

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