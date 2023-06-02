《吸金136億 潛逃出境被遣返》追稅追進監獄 秦庠鈺吐出6209萬

「鼎立」非法吸金集團主謀秦庠鈺（中）被判刑11年定讞棄保潛逃出境，2020年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

2023/06/02 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕非法吸金一三六億元被判刑十一年定讞的「鼎立」集團負責人秦庠鈺，潛逃出境於二○一八年持假護照從柬埔寨入境泰國被逮，在泰服刑二年後被引渡回台發監執行；法務部行政執行署桃園分署多年來執行秦所屬子公司積欠六二○九萬元稅款及罰金，在秦遣返服刑時數度進入台北監獄追償，他以對第三人的債權提供執行，終讓桃園分署於近日追回全數欠稅及罰鍰。

秦庠鈺被控於二○○八年至二○一四年間，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資」等名義招攬投資，以卅二．八四至七十二％高利率，向一萬六千餘會員吸金高達一三六億餘元，最高法院二○一六年十一月間依違反銀行法判處秦十一年徒刑確定，但他早在判決前就潛逃出境而被通緝。

請繼續往下閱讀...

秦庠鈺也因捲入藝人邵昕等涉及的碩天炒股案，台北地檢署二○一二年四月起訴該案，台北地院隔年十月廿二日判處秦三年二月徒刑，秦上訴高等法院，因從二○一六年初即潛逃出境、未再出庭，高院同年四月一日對他發布通緝。

秦庠鈺在訴訟期間，因旗下公司積欠營業稅及營所稅六二○九萬元，被移送行執署桃園分署強制執行，分署二○一五年間一度向桃園地院聲請管收秦男，秦透過律師提供二百萬元擔保逃過管收，另向分署申請分期還款，陸續償還一四九三萬元，後因潛逃海外，還款中斷。

秦庠鈺二○一八年九月間因持偽造護照入境泰國被逮入監，二○二○年九月因泰皇慶生大赦出獄，隨即被遣返回台、被發往台北監獄服刑；桃園分署執行官多次入監對秦追稅，秦拿出對第三人的債權提供執行，執行官對第三人提起訴訟，最後第三人提供股票，經分署三次委賣，近日全數追回剩餘欠款四七一六萬元，追稅案完結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法