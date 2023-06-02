為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《吸金136億 潛逃出境被遣返》追稅追進監獄 秦庠鈺吐出6209萬

    「鼎立」非法吸金集團主謀秦庠鈺（中）被判刑11年定讞棄保潛逃出境，2020年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

    「鼎立」非法吸金集團主謀秦庠鈺（中）被判刑11年定讞棄保潛逃出境，2020年由調查局、刑事局派員自泰國押解回台。（資料照）

    2023/06/02 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕非法吸金一三六億元被判刑十一年定讞的「鼎立」集團負責人秦庠鈺，潛逃出境於二○一八年持假護照從柬埔寨入境泰國被逮，在泰服刑二年後被引渡回台發監執行；法務部行政執行署桃園分署多年來執行秦所屬子公司積欠六二○九萬元稅款及罰金，在秦遣返服刑時數度進入台北監獄追償，他以對第三人的債權提供執行，終讓桃園分署於近日追回全數欠稅及罰鍰。

    秦庠鈺被控於二○○八年至二○一四年間，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資」等名義招攬投資，以卅二．八四至七十二％高利率，向一萬六千餘會員吸金高達一三六億餘元，最高法院二○一六年十一月間依違反銀行法判處秦十一年徒刑確定，但他早在判決前就潛逃出境而被通緝。

    秦庠鈺也因捲入藝人邵昕等涉及的碩天炒股案，台北地檢署二○一二年四月起訴該案，台北地院隔年十月廿二日判處秦三年二月徒刑，秦上訴高等法院，因從二○一六年初即潛逃出境、未再出庭，高院同年四月一日對他發布通緝。

    秦庠鈺在訴訟期間，因旗下公司積欠營業稅及營所稅六二○九萬元，被移送行執署桃園分署強制執行，分署二○一五年間一度向桃園地院聲請管收秦男，秦透過律師提供二百萬元擔保逃過管收，另向分署申請分期還款，陸續償還一四九三萬元，後因潛逃海外，還款中斷。

    秦庠鈺二○一八年九月間因持偽造護照入境泰國被逮入監，二○二○年九月因泰皇慶生大赦出獄，隨即被遣返回台、被發往台北監獄服刑；桃園分署執行官多次入監對秦追稅，秦拿出對第三人的債權提供執行，執行官對第三人提起訴訟，最後第三人提供股票，經分署三次委賣，近日全數追回剩餘欠款四七一六萬元，追稅案完結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播