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    跟騷法週年 逾８成經告誡未再犯

    警政署表示，實施跟騷法是藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟騷行為的效果。（資料照）

    警政署表示，實施跟騷法是藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟騷行為的效果。（資料照）

    2023/06/02 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕跟蹤騷擾防制法施行迄昨滿一週年，警政署統計，跟騷行為態樣以「通訊騷擾」占最多，其次為「盯梢尾隨」、「監視觀察」，而超過八成以上跟騷案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾，落實人權保障。

    跟騷法去年六月一日施行，統計至今年四月卅日止，各警察機關共受（處）理二七二四件，當事人雙方為家庭成員或親密關係者有一一六一件（四十二點七％），其餘各類關係一五六三件（五十七點三％）；男行為人件數高達二三二二人（八十五點三％），其餘為女性或網路騷擾等行為人性別不詳；被害人以女性二四五三人（九十％）最多。

    通訊騷擾最大宗 盯梢尾隨居次

    各類跟騷行為以通訊騷擾廿四％最多，盯梢尾隨廿一％次之，監視觀察十七％排第三。警政署表示，逾八成案件經核發書面告誡後即未再犯，違反跟騷保護令者僅廿六件。

    警政署表示，實施跟騷法是藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟騷行為的效果，此外，對可能危及被害人生命安全的緊急案件，由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，以有效降低行為人再犯機率。

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