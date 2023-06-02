如何戒尿布？ 醫師：一歲半起規律上廁所

幼兒戒尿布要循序漸進，兒科醫師建議約一歲半起，每三至四小時規律地帶孩子上廁所。（記者許麗娟攝）

2023/06/02 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕莊姓男子為了幫兒子戒尿布，竟用繩子綑綁兒子的生殖器，被法院判刑兩年六月；幼兒的成長過程中，戒尿布是不少新手爸媽常遇到的問題，兒科醫師、高雄市大心診所院長何宇苓提醒，要循序漸進，通常一歲半起就可慢慢訓練，白天約三至四小時規律帶孩子上廁所。

沒想尿也要帶去 慢慢學習控制

何宇苓表示，幼兒因為膀胱的憋尿肌尚未成熟，因此尿漲到一定程度就會排尿，要慢慢讓孩子感受和學習肌肉的控制，建議約一歲半起訓練孩子使用兒童馬桶或坐墊，每三至四小時規律地帶去上廁所，即使沒有成功也要帶去，只要膀胱排空就不會忍到不能忍而尿在尿布上，一般約二至三歲才能慢慢戒掉白天包尿布，但也因人而異。

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何宇苓強調，這段時間，家長也要容忍孩子可能還是會尿在尿布上，不能責備而是要給予鼓勵，此外，有些家長會讓孩子使用學習褲戒尿布，但要小心，因裡頭有一層防滲漏且不透氣的塑膠層，臨床上不少孩子因此產生嚴重的尿布疹。

至於訓練孩子不要夜尿，一般多在大班至上國小前，除了睡前不能喝太多飲品，何宇苓建議，睡前三小時，平均每一小時提醒孩子上一次廁所，但不建議半夜把孩子叫起來上廁所而影響睡眠品質和生長激素分泌。

上國小還會尿床應就醫

不過，如果上國小後還會尿床，何宇苓提醒一定要就醫，國小年紀若仍無法控制膀胱的憋尿肌，醫師會給予藥物治療，她強調，戒尿布要放輕鬆，若家長不能解決請交給醫師，不要造成孩子的心理負擔。

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