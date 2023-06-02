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    首頁　>　社會

    離譜父幫戒尿布 繩綁三歲兒小鳥

    莊姓男子疑為幫3歲兒戒尿布，竟綁住他的鳥鳥差點壞死。（示意圖，記者黃佳琳攝）

    莊姓男子疑為幫3歲兒戒尿布，竟綁住他的鳥鳥差點壞死。（示意圖，記者黃佳琳攝）

    2023/06/02 05:30

    出獄後接兒同住 獨自照顧手段殘暴 狠父判兩年半

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多項前科的莊姓男子，出獄後把三歲兒子從社福機構接回家照顧，他疑似為了幫兒子戒尿布，竟用不明線繩綑綁兒子的生殖器，幼稚園老師發現男童生殖器紅腫報警，但因孩子發展遲緩無法說出是誰綁他生殖器，法官認為莊男涉嫌重大，且手段殘暴，依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑兩年六月。

    判決指出，莊男二○二○年一月出獄後，把兒子從社福機構接回家獨自照顧，不同住的妻子（現已離婚）偶而也會去探望小孩；同年四月廿日，男童到幼稚園上學時，被老師發現他的生殖器腫脹及瘀傷，老師立即通報家防中心，社工和督導趕到幼稚園帶男童驗傷。

    由於男童發展遲緩，驗傷過程無法表達受傷經過，社工和督導約談父親莊男，莊男推稱小朋友生殖器受傷不是他做的，還指控一名綽號「阿輝」的友人叫他去買毒品，當時阿輝到家裡幫忙照顧小孩，懷疑是阿輝拿不明線繩或橡皮筋綑綁兒子的生殖器。

    莊男和社工、督導談話過程中，情緒相當激動，見他們不相信自己說的話，竟把小孩搶走直接離開，社工和督導見狀立即報警；高雄地院審理時，莊男仍否認孩子的傷勢跟他有關。

    法官傳喚孩子的母親出庭，母親說，案發前幾天有回去看孩子，那時候孩子還包著尿布，莊男就跟孩子說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」，她認為小朋友可能尿在褲子上面，莊男才會用東西將孩子的生殖器綁住；社工也出庭表示，他們和莊男對質時，孩子一直緊抱著社工，甚至不敢看莊男一眼，明顯對莊男產生恐懼。

    醫院驗傷報告也顯示，男童目前雖然可以如廁，但至今已五歲，還沒有如一般孩子一樣的勃起生理反應，以後可能生殖功能會有影響，建議青春期後定期追蹤。

    法官根據相關事證，不採信莊男說詞，認為他應該是為了幫孩子戒尿布，或是沒有耐心一直幫孩子換尿布，才會綁住孩子的生殖器，考量他犯後態度不佳，手段殘暴且極其危險，幸好沒有造成難以挽回的傷害，依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑二年六月。

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