長期照顧 兒與病母雙雙陳屍住處

樹林昨發生一起兒子不堪長期照顧老母，造成2死人倫悲劇。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/29 05:30

〔記者吳仁捷、甘孟霖／新北報導〕新北市五十六歲李姓男子在樹林區住處死亡，警消獲報到場後，赫然發現李男的母親也陳屍臥室，沒有明顯外傷，警方勘查現場門窗及屋內狀況並無外力介入，疑李男死亡後，老婦人無人照料起居，因飢病交加致命，檢察官將相驗釐清死因。

警方勘查現場 無外力介入

據了解，樹林區光興街昨天下午二時許，一處民宅傳出濃厚異味，警、消獲報趕抵破門進入，赫然發現一名男子陳屍陽台，而另名老婦人則陳屍臥室床上，兩人身軀均已腐爛。鄰居透露，該戶人家平日由兒子照顧年邁母親，長期照顧壓力不小。

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樹林警分局初步調查，無業的李男與王姓母親同住，長期照顧罹患慢性病的老母親，李男死後，其老母親在無人照護之下也死亡，該戶非高關懷家庭，並且無求助及婦幼案件報案紀錄。

案發現場經鑑識人員採證後，研判兩人死亡時間皆在一週內，現場勘查門窗及屋內狀況並無外力介入，警方已經通知未與死者同住的胞弟前來認屍，後續將報請新北地檢署進一步相驗。

新北市社會局表示，死亡婦人八十餘歲，平時臥病在床，主要由大兒子照顧，另小兒子住在附近，為主要經濟負擔者，小兒子原要為老母申請長照服務，但大兒子則說要自行照顧。

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