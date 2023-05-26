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    縱火害9命4度判死 李國輝確定逃死

    縱火殺人犯逃死案例

    縱火殺人犯逃死案例

    2023/05/26 05:30

    最高院支持間接殺人故意 無期定讞

    〔記者張文川／台北報導〕緬甸華僑李國輝六年前凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，造成九死五傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」且毫無悔意，無教化可能，四度依殺人罪判處死刑，但高院更三審認為李國輝是「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年十二月改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院昨維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞，李國輝確定逃死。

    五十三歲李國輝已取得我國身分證，二○一七年十一月，李自認陳姓室友在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，同月廿二日凌晨在租屋處引燃汽油縱火，好心收留他的胡男與八名房客逃生無路，葬身火窟，陳男等五人遭燒燙傷。

    李供稱是為了阻止怪聲音才起意縱火燒死陳，一審、二審、更一審、更二審都判處死刑。

    高院更三審認為李雖因長期吸安致幻聽、幻覺及妄想，達中度智能障礙程度，但依據鑑定報告及他購買汽油後防止汽油溢出、犯後換裝躲避追查等行為，顯有辨識能力，並非心神喪失，不適用減刑。

    但更三審也認為，李縱火動機源於欲報復陳男，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡而未遂，而李對其他死傷者則屬「間接（不確定）殺人故意」。量刑仍應與「情節最重大之罪」有區隔，因此改判無期徒刑。

    最高法院認為更三審判決事實認定與證據採認未違誤法令或矛盾，並充分說明量刑理由，駁回檢方上訴定讞。

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