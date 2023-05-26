弘仁會新生代大哥收押 堂口被抄

弘仁會新生代大哥李子軒被逮捕。 （記者鄭景議攝）

2023/05/26 05:30

涉北市5百萬劫案及新北挑釁華山幫「有種來開槍」案

〔記者鄭景議、吳仁捷／綜合報導〕一名謝姓女子今年三月在台北市兩間銀行領出六百九十五萬元現金，遭四名搶匪噴辣椒水後劫走五百萬元，北市警方逮捕四嫌後查出，全案是由竹聯幫弘仁會新生代大哥李子軒幕後主使，近日將他逮捕送辦，法官裁定收押。

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此外，上月間發生雙北市連環槍擊案後，弘仁會位於新北市三重的一處據點，竟囂張掛出氣球牆，挑釁對手華山幫「有種來開槍」，經轄區警方強勢臨檢後，已將此一據點完全掃空。

三重據點被完全掃空

警方調查，案發時謝女前往南港區一家銀行提領五百萬元，再到內湖區一家銀行提領一百九十五萬元，欲搭友人座車離開時，一輛轎車急駛倒車而來，車上跳出四名男子，朝謝女等人噴辣椒水及搶走放在後座、內有五百萬元的手提袋逃逸；警方獲報圍捕，很快逮獲四人。

劫財落網4嫌是李子軒小弟

警方懷疑是黑幫內部的黑吃黑犯行，謝女則稱領錢是要投資車行生意，但警方發現她過去沒有經商背景。全案持續追查後，發現四嫌是弘仁會二十三歲要角李子軒的小弟，本月二十三前往新北市三重區李男住處將他逮捕，搜出少量毒品；檢方認定全案不單純，聲請將李羈押獲准。據了解，李男無重大前科，作風低調，但在幫中有不少小弟。

至於新北市三重的弘仁會據點，是該會三蘆組堂口，對外門面是一家娛樂公司，但前年底被查獲成立「創世紀博弈網」，且三名金主因千萬元資金分配不均反目，還引發分別在五股區及板橋區發生的兩起開槍案。

到了今年，因該據點經常喧鬧且進出分子複雜，身為社區主委的錢姓女住戶前往關切，竟遭幫眾推倒腦震盪及包圍恐嚇，沒多久即傳出弘仁會和華山幫在雙北市發生三起連環槍擊案，錢姓女被害人也於此時報警。

三重警分局偵查隊長蔡志惟表示，警方將該處列為重點掃蕩目標，實施強力臨檢及路檢守望，現今該據點已被澈底肅清、拆卸招牌，警方也與主委、房東密切聯繫，協助處理後續租屋等問題。

警方掃蕩弘仁會位於新北市三重據點。 （記者吳仁捷翻攝）

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