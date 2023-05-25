「指導姊夫裝病法官未採」檢上訴

檢方指控張婦（見圖，資料照，圖經馬賽克、變色處理）指導姊夫裝病詐保，但未獲一審法官採信，檢方因而決定上訴。

2023/05/25 05:30

一家8口被控裝病詐保5千萬 一審無罪

〔記者錢利忠／台北報導〕花蓮張姓婦人一家八口被控裝精神疾病詐保五五七○萬多元，並使健保損失九三八萬餘元，一審台北地院認定，八人均經醫師評估住院，檢方無法證明八人施詐或誇大、虛偽病情，判八人無罪；台北地檢署認為一審只採納對被告有利的事證，未採納檢方提出的人證及物證，以判決違背經驗、證據及論理法則等理由提起上訴。

北檢認為，一審未審酌醫護證稱「有被病人欺騙的感覺」、護理紀錄顯示被告住院期間很多藥沒吃、被告警詢時自白裝病詐保的筆錄，以及扣案手機有被告求診前討論保單金額、如何裝病、找哪位醫師比較好辦住院等涉及裝病詐保的關鍵通聯與對話記錄。

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此外，張婦的吳姓姊夫曾因使用電鑽傷及左手無名指，獲保險理賠金後，又在張婦指導下，向其他醫師謊稱其手部傷勢是「自殺」，顯示被告就醫前曾討論如何裝病，不過一審對於諸多客觀事實均未採納，認事用法違背經驗、證據及論理法則。

北檢起訴指出，張婦與丈夫、女兒、二姊、三姊和兩名姊夫、小姑等共八人，自二○○八年至二○一九年間，先後裝病至全台十一家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱失業、失眠，出現幻聽、輕生及殺人等念頭，使醫師誤判其身心狀況而安排住院。

八人住院期間天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK、遊鯉魚潭，還向八家保險公司詐領每日五千至一萬元的住院醫療日額理賠金，十一年間涉詐領五五七○餘萬元；檢方強調，偵辦期間也取得其中一名被告的自白，該被告還跟警方說出其家族成員詐保的手法。

但北院認定，八人均是經醫師診斷安排住院，各醫院對住院皆有診斷標準，由精神科醫師於門診評估，也有社工、心理師、職能治療師等參與評鑑，醫療團隊討論認為適合才讓其入住，檢方未證明被告的醫療主訴是虛偽誇大，也沒有醫師指遭被告施詐，病歷、護理記錄也記載，被告住院期間確有情緒低落、煩躁症狀；請假也依醫院規定辦理，由醫師簽章評估並開醫囑，判決八人均無罪。

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