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    不甩通知 把老爸遺體冰醫院11年

    連女明知父親於二○一二年五月三日病逝醫院，經醫院通知，仍拒絕領回遺體，醫院只好到警局報案提告。（資料照）

    連女明知父親於二○一二年五月三日病逝醫院，經醫院通知，仍拒絕領回遺體，醫院只好到警局報案提告。（資料照）

    2023/05/25 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市張姓男子十一年前病逝台北榮民總醫院，連姓長女卻未替父親處理後事，導致遺體冰存醫院太平間多年。士林地院審理期間，連女領回遺體並於本月十八日完成火化；法官考量連女無法接受老父驟逝，而未處理父親遺體，犯行尚可憫恕，經減刑，昨依遺棄直系血親尊親屬屍體罪輕判四月徒刑，緩刑兩年。

    連女被控明知父親於二○一二年五月三日病逝醫院，經醫院通知，她仍拒絕領回遺體，也沒有替父親辦理後事。後來醫院即便多次聯絡，連女依舊未將遺體領回，醫院只好到警局報案提告。

    父出院當天意外身亡

    士林地檢署指出，連女在檢警偵訊時供稱，曾向胞妹提及父親後事由她處理即可，也拒絕根據醫院建議方式辦理後事，卻無任何動作，認定她涉嫌本刑六個月以上、五年以下的遺棄屍體罪，同時建請法院加重其刑。

    士院日前開庭，連女泣訴，父親病逝當天原本是打算出院，但疑似因為被牛奶嗆到而身亡，連女自責「都是我沒處理好父親」。

    連女也承認醫院確實多次要求她處理遺體，然而，其中一名胞妹當下正在照顧生病嚴重的妹婿，另名妹妹因眼睛不佳也無工作，所以身為大姊必須擔起責任。

    疑無法接受 遲不處理父喪

    面對法官詢問為何拒絕接受醫院建議由社福單位協助？連女解釋，父親曾提到骨灰隨意撒即可，也希望與媽媽葬在一起。法官接著勸連女若有宗教信仰、相信輪迴，老父現在應該已想脫離肉身。

    法官昨日宣判並提供簡要判決理由，審酌連女長期照顧老父，無法接受老父驟逝，而未處理父親遺體，並於本案判決前火化遺體完畢，認定她的犯行尚可憫恕，依刑法五十九條規定減刑輕判四月徒刑，並給予緩刑兩年機會。

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