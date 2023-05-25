「死刑判決後半年執行」公投案 中選會：8月來不及辦

立法院內政委員會昨邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況並備詢。（記者王藝菘攝）

2023/05/25 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會昨天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況並備詢，國民黨立委李德維詢問，「增訂監獄行刑法第一四五條第二項」全國性公民投票案，是否能在今年八月舉辦，對此，李進勇回應，聽證會後相關爭點仍在整理中，目前時程看來是來不及。

聽證會後爭點仍在整理

台灣百合公義協會理事長徐紹展今年二月提出全國性公民投票提案，「您是否同意增訂監獄行刑法第一四五條第二項：『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後六個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」

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李德維指出，公投法修法後，將公投日定於八月的第四個週六，自二○二一年起，每二年舉行一次，公投案的成立，必須在公投日前九十天。執政黨把公投日訂死，加上中選會有相關權限，包括舉辦聽證等，若本週不公布公投案，就趕不上公投日的時程，不就形同被中選會「行政沒收」。

國民黨立委洪孟楷也認為，即使已在今年二月通過公投門檻，卻要等到二○二五年八月底才能進行公投，外界會不會質疑行政部門「技術性杯葛」，讓民意無法即時反映，中選會應該加強行政流程及效率。

李進勇說，歷屆公投案的流程資訊都是公開透明，中間無任何拖延，案子提出的時間也是因素，徐紹展此案仍有爭點要整理，因此無法於今年八月辦理公投。

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