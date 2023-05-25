漁筏運載480公斤K他命闖關失敗 毒品走私集團主嫌判12年

檢方查扣吳坤翰犯罪集團用來運毒的漁筏，並進行拍賣。（資料照，檢方提供）

2023/05/25 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕吳坤翰毒品走私集團利用漁筏從海上載運黑市價近八億元的四百八十公斤K他命闖關失敗，檢警循線將吳男及其他九名共犯逮捕到案並聲押獲准，屏東地方法院依共同運輸第三級毒品等罪，判處主嫌吳坤翰十二年徒刑，其他共犯分處一年十個月至七年六個月不等徒刑。

9共犯分處不等徒刑

二○二一年九月間，吳坤翰犯罪集團旗下兩名成員駕駛漁筏由恆春後壁湖漁港出海，航至離海岸卅五浬處，從一艘不明貨船上接運四百八十公斤K他命後返航，卻在鵝鑾鼻外海二浬處遇上海巡艇登船檢查。

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漁筏上的蔡男兩人情急下，將K他命包裹丟入海中，打算等到海巡登檢結束再尋回，沒想到天候不佳，加上海流變化，毒品包裹不知漂流到何處，兩人搜尋不著只好將漁筏駛回後壁湖漁港，卻被掌握情資守在碼頭的警方人員逮捕。

檢警得知毒品被丟包，動員人力沿著恆春半島海岸線尋找，根據海流，研判毒品包裹可能漂往的位置，在滿州鄉鹿寮溪海邊找到被丟包的三百八十四公斤K他命毒品，其餘近百公斤毒品包裹則不知去向。

檢警專案小組緊接著在屏東市等地，將該運毒集團首腦吳坤翰及其他共犯逮捕到案，並起獲一批改造槍彈，十名犯罪集團成員全被收押，檢方並將運毒的漁筏扣押拍賣，並於去年二月偵結起訴。

屏東地方法院判決，主嫌吳坤翰被依共同運輸第三級毒品罪判處十二年徒刑，蔡姓等九名共犯因犯罪角色及涉案情節不同，分別被依運毒及槍砲等罪，判處一年十個月至七年六個月不等徒刑。

2查緝人員不慎中毒

檢警查獲該起屏東境內近年來最大宗的K他命運毒案過程曾出現驚險插曲，當尋獲被丟包的毒品時，因部份包裝破裂，毒品外溢，兩名查緝小組成員在搬運時吸進毒品中毒，不斷嘔吐、口吐白沫、神智不清，緊急送醫救治後才康復。

檢警巡破獲吳坤翰毒品走私集團，查扣大批K他命。（資料照）

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