天降愛情 大學生視訊裸聊遭詐暴增／台南某大學1到3月假投資、交友、網拍累計被詐騙金額破百萬

今年1到3月台南某大學學生遭詐騙案暴增，受騙金額高達百萬，警方到學校宣導。（警方提供）

2023/05/25 05:30

〔記者王捷／台南報導〕警方統計今年一到三月台南某大學學生遭詐騙案暴增、金額破百萬，依案類分為假投資、假交友還有假網拍，在假交友案類中「視訊裸聊」被害人增加，歹徒引誘被害人點木馬程式、視訊自慰後，以側錄影像威脅被害人，其中一人買八萬元點數還是沒贖回自慰影片，警方已積極到校宣導防詐。

警方指出，在大學生遭詐的案類中，假投資的案件量最少，在假網拍、解除分期付款的詐騙金額較高，假交友、援交詐騙的案件量最高，假援交詐騙是用女性假照片引誘男性被害人上當，後來也有用男性假照片來騙女性被害人的案例，但讓警方在意的是，假交友詐騙案中「視訊裸聊」的被害者增多。

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連結惡意程式 拷貝手機電話簿

「視訊裸聊」詐騙模式，是假援交的變異型，「天降的愛情」很容易讓純情男學生上當，歹徒會先在各種社交APP內撒網，與被害人聊天後，會丟出一段含有惡意程式的連結，只要被害人一點，手機的電話簿就會被歹徒拷貝。

含有惡意程式的連結，歹徒會用很多理由包裝，例如「視訊聊天室直播間」或是另一個交友APP，也曾有案例是歹徒用「遠端情趣用品」當幌子，要被害人點進連結，聲稱可以在遠端控制跳蛋，被害人上當後，歹徒會要求跟被害人一起視訊自慰。

買8萬元點數仍贖不回私密影片

不過，很多被害人都不曉得歹徒使用的視訊也是假的，他們的目的是側錄被害人私密影像，並以這些影像威脅被害人，若被害人置之不理，歹徒就會用剛剛盜來的被害人電話簿，傳簡訊給每個人，並威脅要把影片寄給所有人。

警方指出，在統計的案例中，一名就讀國立大學的男性為了贖回私密影片，編理由找朋友、家人借錢，分十一次、共買了八萬元點數，但歹徒沒有放過他，一直增加「贖金」，讓男大生活在被恐嚇的惡夢中，直到再也借不到錢，才選擇向警方報案。還好報案後，歹徒並未將影片傳給被害人的親友。

警方呼籲，詐騙集團常用手段都是投資、交友、購物等三種方式衍生，也因此很多年輕族群被騙，目前也正積極向轄內校方宣導，接到詐騙電話或是有「天降愛情」，不要輕易相信，應馬上掛斷電話並報案向警方求證。

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