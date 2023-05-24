毆打撞牆 逼半裸餵食 惡母女三人狠虐看護起訴

遭惡僱主凌虐的看護。（移民署台中市專勤隊提供）

2023/05/24 05:30

每天工作21.5小時還剋扣薪資

〔記者許國楨／台中報導〕台中市侯姓老婦去年聘請印尼籍女看護照料中風的文姓兒子，卻與兩名女兒以工作不力為由，毆打撞牆或灌水後吹電扇等方式凌虐印女，甚至剪破內衣，要求印女半裸餵食文男，還逼印女超時工作每天長達二十一．五小時並剋扣薪資，台中地檢署偵結起訴侯姓母女三人。

全身淋濕、灌水 再強吹風扇

中檢今年三月接獲通報，有雇主對看護移工私行拘禁、施虐，以非人道方式對待及從事與報酬顯不相當的工作，檢方指揮移民署及警方組成專案小組偵辦。

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調查發現，七旬侯姓婦人與兩名分別四十六歲、四十三歲的文姓女兒，去年五月聘僱印尼籍女子來台擔任看護工，負責照顧中風兒子文男，工作九個月期間，母女三人經常以工作不力為藉口，以摑掌、拉扯其頭髮撞牆或毆打、腳踩、扭捏、狠咬等暴力方式毆打看護。

文姓姊妹還強拉看護至浴室將其全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌嘴巴，再以電扇吹全身濕冷的看護，甚至以看護外衣骯髒為由，強行要求看護在餵食文男時，僅能穿著內衣褲，甚至半裸，更用剪刀將看護內衣剪斷，藉此凌虐，看護每日從早上六點三十分工作到隔日凌晨三點，時間長達二十一．五小時，每個月薪水更被巧立名目剋扣殆盡，例如以看護洗衣五次，剋扣洗衣費一萬元。

藉口洗衣五次 扣一萬元

另侯姓母女三人還以疫情嚴重為由，禁止看護外出與外界接觸而有求救機會，並沒收看護的手機、護照，限制與外界聯繫，侯姓母女三人還私行拘禁看護，造成其全身多處挫傷及心靈嚴重受創，看護在印尼的丈夫因妻子數個月未與家人聯繫察覺有異，透過仲介到訪關心，驚見看護全身傷痕且身無分文，即刻聯繫相關單位營救。

檢方日前指揮警方持搜索票，至侯女等三人住處搜索，訊問後認文姓姊妹兩人涉有使人為奴隸及違反人口販運防制法等罪嫌，且有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，侯女則五萬元交保，全案二十二日偵結，認定侯姓母女等三人，涉犯人口販運防制法、傷害、妨害自由、恐嚇等罪起訴。

苦命看護遭侯姓婦人母女凌虐，全身傷痕累累。（移民署台中市專勤隊提供）

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