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    首頁　>　社會

    警疑逼民車撞5次 害車翻人傷

    南投縣名間鄉員集路白色轎車疑被逼車衝撞後，在空中翻覆一圈落地，邱姓員警下車查看情形。 （民眾提供）

    南投縣名間鄉員集路白色轎車疑被逼車衝撞後，在空中翻覆一圈落地，邱姓員警下車查看情形。 （民眾提供）

    2023/05/23 05:30

    邱員被記1大過 依殺人未遂等4罪送辦

    〔記者謝介裕、顏宏駿、湯世名／綜合報導〕彰化縣警察局田中分局源泉派出所四十三歲邱姓警員，前日下午六時三十分許，勤餘時間開著自己的自小客車沿南投縣名間鄉員集路途中，與他人發生行車糾紛後，一路追逐對方車輛三公里，途中疑似自後追撞對方車輛四次，到了第五次時，把六十四歲張姓男子駕駛的白色自小客車撞到彈飛後翻車，造成張男受傷，所幸無生命危險，警方訊後將邱員依殺人未遂、傷害、妨害自由、毀損等四項罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    彰化縣警局督察長謝錫釗指出，縣警局召開人事會議決議，將邱員從重記一大過並調整服務地區，源泉派出所長因考核監督不周記過一次並調整非主管職務，而田中分局長則申誡二次處分。

    據調查，該行車糾紛最初案發地點在名間鄉員集路新民村路段，邱姓警員獨自駕駛灰色自小客車要返回中興新村住處，沿著員集路到與彰化縣二水交界的新民地區，不慎與張姓男子駕駛的白色自小客車發生擦撞後，邱男說，張男一度將車停下來，但他下車打算上前理論時，張男又迅速將車開走，他才會氣憤地苦苦追趕，最後也才因閃避不及而撞上對方的轎車。

    張男則駁斥，指邱男下車後，即朝他大聲咆哮，讓他十分害怕，所以才會趕忙又將車子開走，並強調並未與邱男轎車碰撞，也未造成其後照鏡受損，懷疑邱男故意找碴才選擇避讓。

    張男說，誰知邱男尾隨在後逼車、追撞，更怕得不敢停車，只好沿著員集路一直跑，直到快與二水交界路段，才被其從左後方衝撞造成方向盤失去控制，且因力道過於猛烈，致整部車彈飛到路旁邊坡翻了一圈，又掉落排水溝才失去動力，前後追逐的距離約三公里，被追撞的次數約有五次之多。

    張男︰邱員宛若發狂要把我做掉

    張男事後得知邱男警察身分後氣憤地說，警察是人民保母，但邱男的行為，宛若發狂要將人「做掉」，至今心有餘悸，所幸僅左手至左肩有撕裂傷，經醫師手術縫合傷口後，目前仍住院觀察中。

    張男在醫院錄製筆錄時，決定對邱男提殺人未遂、傷害、妨害自由、毀損等四罪告訴，南投警方說，兩造各執一詞，檢警對於該案偵辦一定秉持勿枉勿縱原則，至於雙方有無擦撞、是蓄意或無心之過，都是未來檢警調查的重點。

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