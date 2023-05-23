洗刷「行人地獄」 彰警21天取締3422件

彰化縣警局實施路口安全大執法，二十一天來共取締三四二二件違規。（警方提供）

2023/05/23 05:30

平均1天近163件 警方籲駕駛人行經路口或轉彎 須停讓行人

〔記者湯世名／彰化報導〕為洗刷「行人地獄」惡名，彰化縣警局從五月一日起實施路口安全大執法，截至本月二十一日為止，共取締三四二二件違規，平均一天高達近一六三件。警方呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人，行人則行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，共同維護道路交通安全。

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縣警局交通隊資料顯示，去年彰化縣發生路口交通事故共二萬○四九五件，占全般交通事故發生近六成四，其中路口發生死亡交通事故計六十九件、造成六十九人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「未注意車前狀態」次多。

路口不停讓行人399件

為加強車輛與行人守法觀念，警方持續加強路口安全執法。根據交通隊統計，五月一日至二十一日間，共取締路口不停讓行人三九九件、非號誌化路口未依標誌標線停車再開四七三件、人行道違規停車與違規臨時停車二四五五件、取締道路障礙九十五件，合計共開罰三四二二件。其中最受矚目的「路口不停讓行人」一項，汽車以最高額三六○○元處罰，機車則維持一二○○元。

汽車罰最高額3600元

交通隊長李四川表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上，必須停車讓行人先行，取締原則為汽車在行人穿越道上，距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）之內者，即認定車輛已「不停」且「不讓行人先行」，警方將攔查取締，目前交通部已修正法規，若汽車行經行人穿越道不暫停並讓行人先行通過，將一律提高為按法定罰鍰最高額三六○○元。

李四川也呼籲，車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行，並停讓行人先行，而行人也要行走在行人穿越道線上，不要違規闖越道路，以減少事故發生，共同維護道路交通安全。

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