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    首頁　>　社會

    鄉民批金管會任意解讀TDR 民眾成羔羊

    中華人權協會理事長高思博認為TDR 法律定義不清，應盡速修法。 （中華人權協會提供）

    中華人權協會理事長高思博認為TDR 法律定義不清，應盡速修法。 （中華人權協會提供）

    2023/05/22 05:30

    〔本報記者／台北報導〕買賣台灣存託憑證（TDR）是否違法炒作？立法院最近召開公聽會認為法律定義不明，財經專家黃世聰在臉書批評，買賣TDR入獄已造成數起冤案；賴憲政也ＰＯ文說，民眾投資連政府都弄不清楚是否違法的商品，竟然被判刑十八年，引來網友熱議說：「殺人放火都沒判這麼重，民眾太冤了！」

    許多法界學者和曾起訴炒作TDR案的前檢察官都傾向修法，民進黨立委余天也力挺證交法修正草案，但金管會堅持「不必修法、不違憲、不違反人權」等「三不」原則；TDR的議題在網路引起廣泛討論，多數網友認為應該修法讓TDR的法律規範更完善清楚。

    黃世聰ＰＯ文指出，政府鬆綁TDR政策後，民眾搶進發生TDR之亂，爭議不斷。賴憲政認為，金管會宣稱將TDR納入規範的財政部七十六年第九○○號公告，但當初負責處理公告的教授說得很清楚，九○○號公告發布時，國內還沒有TDR，這是未來商品未來法令嗎？明明是立法不明確。

    網友在賴憲政臉書留言「太離譜了，什麼時代還有冤獄？」，甚至有網友在總統蔡英文和行政院長陳建仁臉書留言，「金管會大戶不抓專抓散戶」、「判刑要有標準啊，用一個模糊不清的東西把人送進監獄？」PTT也有網友無奈指出「法規搞得那麼複雜，金管會又任意解讀。」

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