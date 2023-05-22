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    證期局曾答詢稱 TDR屬證交法規範

    TDR修法學者看法

    TDR修法學者看法

    2023/05/22 05:30

    〔本報記者／台北報導〕台灣存託憑證TDR是否為《證券交易法》規範之有價證券？是否屬財政部七十六年第九○○號公告核定之有價證券？是否適用一○一年一月四日證交法新增第一六五條之二規定？其實早在一○五年十月二十七日立委李瑞倉向證期局長王詠心質詢證交法第一六五條之二規範對象時，就有答案。

    王詠心當時答詢：「譬如TDR就是屬於這一條（證交法第一六五條之二）規範的有價證券，就是它在國外已經上市，然後在台灣第二上市地發行的有價證券，一般我們稱為台灣存託憑證。」

    與九○○號公告自相矛盾

    當時立委蔡易餘又追問：「所以第一六五條之二所規範的對象就是台灣存託憑證，也就是現在大家所講的外國公司第二上市的有價證券，是嗎？」王詠心答詢「是」。對照金管會堅持九○○號已核定TDR的論述，王詠心答詢第一六五條之二條規範TDR的內容，豈不自相矛盾？

    證交法於一○一年修法，當時提案的九名立委包含盧秀燕、羅明才、余天、高志鵬等人及金管會，都表示為配合外國企業來台上市，增訂第一六五條之一、第一六五條之二為相對應的管制規範。修法過程，前後任金管會主委陳冲和陳裕璋，完全未曾提及九○○號公告已核定TDR為我國證交法上之有價證券。

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