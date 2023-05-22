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    空白刑法 牴觸憲法罪刑法定原則／TDR冤獄 法曹籲修法保障人權

    中華人權協會理事長高思博認為TDR 法律定義不清，應盡速修法。 （中華人權協會提供）

    中華人權協會理事長高思博認為TDR 法律定義不清，應盡速修法。 （中華人權協會提供）

    2023/05/22 05:30

    〔本報記者／台北報導〕台灣存託憑證（簡稱TDR）的法律爭議延燒。台灣法曹協會理事長李念祖認為，證交法第六條對有價證券給予部分外延性定義，其餘交由主管機關核定，且規定募集發行私募或買賣有構成犯罪者，罪刑甚重，這就構成「空白刑法」；牴觸憲法罪刑法定的原則，是人權保障的禁忌。

    立法院財政委員會今天排審《證券交易法》第一六五條之二修正案，中華人權協會名譽理事長李永然也呼籲，主管機關對金融商品是否屬須受證交法規範的有價證券，不應該以財政部第九○○號函「不確定法律概念」的概括方式辦理，應採直接、正面認定。

    李永然︰證券交易法 應正面認定

    李念祖認為，大法官不只一次解釋證交法的空白刑法規定違憲，但皆尚未論及有價證券的定義所構成的空白刑法問題。在性質上，有價證券的行政管制，雖屬財產權限制，但一旦涉及空白刑法的嚴懲重罰，觸犯憲法上罪刑法定的金科玉律，就是人權保障的禁忌，不可等閒視之。

    中華人權協會理事長高思博表示，目前絕大多數專家學者認為，TDR在一○一年一月四日增訂證交法第一六五之二條並公告實施前，根本沒有納入證券交易法予以定義且規範。

    高思博︰解決歧異 最好修法

    法學博士高思博認為，主管機關在證交法未修正完備或合法核定TDR之前，顯然不能對法律所未涵蓋的投資行為進行寬鬆解釋；甚至以事後的核定意思，強行回溯至民國七十六年的財政部九○○號公告去處罰民眾，如此已違反罪刑法定原則及「禁止溯及既往」，從而誤導司法機關的認定。「TDR爭議的癥結點，在於證交法關於有價證券的規範模式，牴觸法律明確性原則。」高思博說，證交法第一六五之二條明確性仍然不足，導致行政、司法不同解讀，解決歧異最好的方式就是修法。

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