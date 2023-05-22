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    輕忽大雷雨特報 10好手遇洪水襲擊／飛龍瀑布溯溪 釀2死3失蹤

    直升機將5名受困於瀑頂的溯溪團員吊掛救出。 （屏東縣消防局提供）

    直升機將5名受困於瀑頂的溯溪團員吊掛救出。 （屏東縣消防局提供）

    2023/05/22 05:30

    〔記者葉永騫、蔡宗憲、陳賢義、李立法、陸運鋒／綜合報導〕屏東縣三地門及霧台鄉二十日有大雷雨，當天仍有溯溪團進入霧台鄉的飛龍瀑布溯溪，結果遇溪水暴漲發生意外造成二死，另有三人被洪水沖走失蹤，其餘五名受困團員昨天由空勤總隊直升機救出；該溯溪團十名成員中多數是攀岩及溯溪好手，獲救團員態度低調，警方通知他們以證人身分製做筆錄，卻以身體不舒服為由拒絕，讓警方一時難以釐清案發過程。

    警方調查，目前仍失聯三人為二十七歲的陳美孜（女、台中人）；蕭昱（男、台南人）；黃嘉評（男、台中人）；死亡的為四十一歲陳志嘉（男、新北市人）、三十七歲的彭湘婷（女、新北市人）。

    此溯溪團二十日清晨五點進入飛龍瀑布攀岩溯溪，下午時分，山中突然下起大雨，溯溪團分成二隊進行溪降時，溪水暴漲，溯溪團其中一隊遭到洪水襲擊，其中一人吊勾在瀑布的崖壁後死亡，而其他四人則被大水沖走失蹤，另一隊五人也因溪水湍急受困在飛龍瀑布的瀑頂上等待救援。

    屏東縣消防局二十日下午約五時接獲報案，二十一日清晨因溪水仍然湍急，無法溯溪，只能繞路走稜線救援，空勤總隊直升機清晨則從台東出勤前往搜救，救起待援的五人。

    救難人員初步了解，該十人溯溪團並無領隊，單純是同好相約集結成行，獲救的五人在溪降時遇溪水暴漲，隨即爬上峭壁，並在山壁上打釘固定各自腰帶，避免被洪水沖下山，五人吊掛在山壁上過了一夜，直到昨日清晨由空勤總隊直升機吊掛成功救出。

    5人爬峭壁吊掛山壁上過一夜 獲救

    屏東縣消防局指出，另五名失蹤者中，第一個被發現的是女姓罹難者，她被吊掛在瀑布的崖壁上方，另外空拍機搜索時也發現溪水中一個紅色背包，下方就是一名罹難者，搜救人員已將二具遺體送回，並繼續搜尋其他三人下落。

    氣象局發布大雷雨特報 當地人也提醒

    中央氣象局前天下午曾對屏東縣三地門及霧台鄉發布大雷雨特報，應慎防溪水暴漲及坍方，出事的溯溪團有救難協會的教官，成員都各具經驗，為何還要冒險挺進飛龍瀑布，引發外界議論，屏東地檢署表示，現階段搜救優先，後續將由檢察官調查是否涉及相關責任問題。

    據了解，該團進入溯溪時，曾有當地人提醒該處容易下雨，可能是輕忽，才發生這起憾事。

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