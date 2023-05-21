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    奇！矮20公分貨櫃車 撞垮牌樓 1死

    就是這台高度疑似過高的貨櫃車撞倒牌樓。（民眾提供）

    就是這台高度疑似過高的貨櫃車撞倒牌樓。（民眾提供）

    2023/05/21 05:30

    道路未規定要設置限高標誌 誰該負責 檢追查中

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市南營路發生罕見死亡車禍，一輛貨櫃車昨天中午行經該路段，撞毀架設在馬路上方的慶福寺牌樓，水泥製的牌樓十分沈重，塌垮下來把貨櫃車駕駛座車廂整個砸爛，坐在副駕駛座的四十四歲吳姓助手遭重擊死亡，四十七歲洪姓駕駛幸運地僅脊椎骨折，送醫無生命危險，肇事原因和責任有待檢警追查釐清。

    駕駛躲死劫 副駕遭砸死

    事故發生後，警方丈量貨櫃車的車斗高度為四．五公尺，慶福寺請人丈量南向牌樓高度則是四．七公尺，若兩個數據均無誤，而南向牌樓與早年同時起建、規格相同的北向被撞毀牌樓高度一致的話，為何四．五公尺高度的車子，會撞毀高度四．七公尺的牌樓？警方對此表示，該車是撞及牌樓哪個部位？以及北向牌樓正確高度、牌樓當初興建時相關資料等，須由檢察官勘驗行車紀錄器、及寺方提供相關證物資料後才能釐清。

    該輛屬彰化市交通公司的貨櫃連結車，當時從南營路行經慶福慶寺北向牌樓，洪姓駕駛原本要開去一處拖車停放處與朋友碰面，但通過牌樓下方時直接撞擊牌樓，整座十多公噸的水泥製牌樓崩塌斷裂。

    消防人員將脊椎骨折的洪姓駕駛拉出，意識清楚，但副駕駛座被沈重牌樓壓住，經請來三部吊車吊起牌樓，再由拖車將貨櫃車往後拉，並進行車門破壞，下午一時多才拉出吳男，已明顯死亡。

    30年牌樓 投市將豎限高標誌

    南投中興警方於事故發生後，丈量貨櫃車的車斗高度為四．五公尺。慶福寺人員則說，該寺牌樓是在一九九三年竣工，至今三十年，當年沒有相關法規規定要申請雜項建照，昨日也請工作人員到南向牌樓丈量，得到的高度是四．七公尺，至於牌樓設置的南營路是村里道路，可以會車，而該條道路並無規定要設置限高標誌。

    南投市長張嘉哲表示，肇責由檢警釐清，市公所會全面檢討寺廟牌樓設置，將先豎立限高標誌。

    慶福寺牌樓原來的樣子。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    慶福寺牌樓原來的樣子。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    貨櫃連結車行經南投市南營路的慶福寺牌樓，不知何故失控撞上，整座牌樓倒塌斷裂，就重壓在車頭上。（民眾提供）

    貨櫃連結車行經南投市南營路的慶福寺牌樓，不知何故失控撞上，整座牌樓倒塌斷裂，就重壓在車頭上。（民眾提供）

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