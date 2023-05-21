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    早上房產贈伴侶 下午就提離婚

    Ａ女認為「這段婚姻太累了」，決定自己訴請離婚，獲台南地院民事庭判准。 （資料照）

    Ａ女認為「這段婚姻太累了」，決定自己訴請離婚，獲台南地院民事庭判准。 （資料照）

    2023/05/21 05:30

    女女同婚差12歲 法官准離 除非贈與有簽附加條件 房產要不回

    〔記者王捷／台南報導〕擁有五億元身價的台中十八歲高中生，與同性結婚不到兩小時就墜樓死亡，讓人覺得詭異離奇。台南有一對同性伴侶，認識三個月結婚，婚後三年Ａ女指控小自己十二歲的Ｂ女，用情緒勒索、離婚等由，逼迫她把土地、房產過戶給對方，未料當天上午完成過戶，Ｂ女下午就提出要離婚，並於三天後搬離共同居所；Ａ女認為「這段婚姻太累了」，決定自己訴請離婚，獲台南地院民事庭判准。

    大學姐供讀研究所

    本案中的一個關鍵是，一旦二人訴離確定，Ａ贈與Ｂ的這些房地產能否拿得回來？律師謝依良說，恐怕很困難，除非贈與的時候有簽署附加條件，否則贈與後就不列入財產分配範圍。

    Ａ女與Ｂ女透過網路結識，Ｂ稱呼Ａ「大學姐」，兩人認識不到半個月就交往、交往三個月後登記結婚，當時Ｂ還在就讀研究所，二人在日常生活上的開銷、房貸、投資等各方面的支付，口頭協議後均達成共識。

    婚後三年感情變質

    但婚後三年關係變質，Ａ女指控，Ｂ女用情緒勒索等方式，讓她把土地、房產過戶給Ｂ，但Ｂ女竟然當天下午就提出離婚要求。

    Ａ表示因為寒心，決定掌握主動權，自己向法院訴請離婚，主張Ｂ刻意營造這段婚姻的和諧，讓她陷入婚姻幸福假象，向她索求無度；Ａ並說，Ｂ除了用離婚要脅，還誆稱婚後財產如果用贈與，未來一樣可以主張財產分配，她因此把建物、土地過戶給對方。

    Ｂ則主張，Ａ總是斤斤計較，僅因為忘了帶錢包，就曾大聲斥責她，甚至假借贈與的名義羞辱她。

    南院民事庭法官審理認為，二人間已不具互信、互愛、互諒的基礎，裁准離婚，還可上訴。

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