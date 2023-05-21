警扮外送員 逮車手阻詐成功

警方順利保住游婦的32萬現金。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/21 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區七十歲游姓婦人日前接獲「猜猜我是誰」詐騙電話，游婦誤認電話中人是女兒，對方要求百萬買房，希望游婦先付卅二萬，游婦至板橋警分局沙崙派出所查證，警方識破是詐騙，並將計就計派員扮「foodpanda」外送員前往交錢地點埋伏，當場逮捕十七歲蕭姓少年車手，成功阻詐。

「猜猜我是誰」詐騙32萬

據了解，游婦的女兒平時在外工作，近期她與女兒正巧有討論過要不要買房，十八日下午游婦接到詐騙電話，誤認電話中的女聲就是女兒，對方向她說想要買房子，需要一百萬，先向游婦商借卅二萬，會請朋友與她相約拿取。

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游婦雖相信但還是覺得有些怪，遂至沙崙派出所向警方確認，副所長戴明剛向游婦解釋這是詐騙老梗，同時決定將計就計，部署查緝行動要讓車手現形。

員警穿上整套桃紅色的外送員制服，連外送箱也備齊，騎機車尾隨游婦至板橋篤行路的面交地點附近觀察，等到蕭姓車手現身取款，埋伏員警隨即出示身分逮人。

蕭供稱，他循網路廣告找工作，卻不慎加入詐團，警詢後依詐欺罪嫌將他移送少年法庭。板橋警分局長黃南山提醒民眾，接到自稱親友欲借錢、投資的來電，千萬不要心急，務必先冷靜求證，或撥打一六五反詐騙專線諮詢確認是否詐騙，以保障自身財產安全。

員警假扮外送員站在路邊完全沒有違和感。（記者徐聖倫翻攝）

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