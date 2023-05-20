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    首頁　>　社會

    命中「住」定台南影片 旅宿業自己拍

    2023/05/20 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為行銷台南的旅宿業及推廣台南浪漫適合戀愛的城市，南市觀光旅遊局啟動「命中『住』定台南」最受歡迎旅宿行銷影片徵選活動，廣徵活潑創意宣傳，盼吸引更多人「來去台南住一晚」。

    觀旅局說，以往旅宿業的品質皆以官方角度去評鑑後推薦給民眾，這次邀請旅宿業者以自我行銷的角度來自薦，並透過民眾投票選出最愛，網路投票和專家學者評分各占五十％，而台南旅館和民宿各具特色，共有八○九家位居六都第一，可滿足不同旅客的需求。

    市長黃偉哲說，台南旅宿行銷影片的徵選，以「命中『住』定台南」為主題，參加的旅宿要掌握評審的心、網友的心及旅客的心。

    黃偉哲說，台南是美食之都，也是觀光之都，去年總體客房入住率居全國之冠，鼓勵業者以較活潑生動方式拍攝行銷影片，也告訴遊客台南各地產業特色景點，比起官方宣傳影片應該更有趣也更具說服力。

    盼活潑生動呈現 美食與觀光之都

    旅宿業者以相機或手機拍攝特色住宿設施並結合台南的「食遊購行」觀光資源，即日起至七月五日投稿，並開放民眾在七月六日至卅一日上網票選最喜歡的旅宿業行銷影片，有禮券、旅宿優惠券、餐券等抽獎好禮。

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