租地糾紛 菜農槍殺2人再自轟亡

工寮79歲林姓男子腹部中彈死在沙發上，62歲林姓男子同樣腹部中彈陳屍地板。（記者佟振國攝）

2023/05/19 05:30

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛鄉前天晚間驚傳槍擊三死命案，七十一歲鐘姓菜農疑與七十九歲林姓、六十二歲林姓菜農發生土地租用糾紛，相約談判時，鐘持改造霰彈槍射殺兩人，逃離現場後也自轟身亡；檢警追查，三死者均非原住民，兇槍也非原住民的傳統獵槍，已送交鑑定及追查槍枝來源。

二房東疑想收回菜園起口角

據了解，鐘男受彰化顏姓菜商之託，五年前以五年廿二萬元租金，向力行村原住民租四、五分地種高麗菜，鐘另將部分土地轉租兩名林姓男子，租約今年六月到期；菜園地主說，當初約定不能轉租，不料發生槍擊命案，令他不解。警方依此研判，疑鐘男急著向兩位林男收回土地，遭對方推拖產生嫌隙，加上前晚談判不成，憤而行兇。

請繼續往下閱讀...

檢警追查，菜商前晚接到鐘男電話，表示發生糾紛殺了二人，「抱歉以後不能再幫老闆種菜了」，菜商發覺鐘言談有異，向仁愛警分局望洋派出所報案。警方前往搜尋，先在力行產業道路工寮內發現二男陳屍屋內，隨後在距離一公里外另一間工寮發現鐘男遺體，三人均腹部中彈死亡，鐘的身旁遺留一把霰彈槍。

昨天相驗時被害人家屬質疑，是否只因單純租地糾紛就起意殺人？希望檢警查明。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

南投縣仁愛鄉力行村發生菜農槍擊命案，2名死者遭改造霰彈槍擊中腹部陳屍工寮，南投地檢署檢察官下午冒雨勘驗現場。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法