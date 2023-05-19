法部：30年前函釋 實務已不援用

法務部昨天表示，時代與背景不斷演變，實務上早已不再援用該函釋，近期將開會處理是否進一步停止適用。（資料照）

2023/05/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕中國籍錢姓男子來台遭路燈電死，家屬獲判國賠四六三萬元，一審高雄地院法官在判決理由中提及，法務部一九九三年的函釋稱，中國人也適用國家賠償法，引發爭議。法務部昨天表示，時代與背景不斷演變，實務上早已不再援用該函釋，近期將開會處理是否進一步停止適用。

中國團墜海26死就未引用

國家統一委員會一九九一年通過「國家統一綱領」，法務部表示，在當年時空背景下，部內的大陸法規會研議國賠要件時決議做成函釋，中國人若在台因公務員執行公權力職務遭受不法侵害，或因公有公共設施設置或管理有欠缺，致其生命、身體或財產受有損害，「似應有國家賠償法之適用」；後來因時代、民情、觀念、兩岸關係不斷演變，不僅大陸法規會已裁撤，實務上該函釋也不再被援用。

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法務部舉例，二○一○年創意旅行社遊覽車在蘇花公路墜海，造成中國旅遊團二十六人死亡，當時行政院討論是否國賠時，就未援用該函釋。

近年針對港澳人士是否適用國賠法，實務上也尊重陸委會見解「準用外國之相關規定」。

無法廢止或撤銷 研議停用

法務部說，該函釋只是一個研議結論，非行政處分，沒有拘束力，無法廢止或撤銷，法部將開會研討是否有必要停止適用。

法務部指出，人權保障是普世價值，國賠法第十五條互惠原則（聲請國賠的外籍人士，母國法律也有賠償外國人的條款，才能獲我方國賠）有變更必要，故於二○二一年提案刪除，現於立法院待審中，如果通過，未來不論本國或外國人，只要符合國賠要件即可受償。

此外，犯罪被害人權益保障法已刪除互惠原則；司法院亦提案刪除刑事補償法的互惠原則。

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