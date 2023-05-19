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    引函釋：大陸人也是中華民國國民 判國賠／法官意識形態判決 淪認知戰幫凶

    中國籍錢姓男子五年前來台騎單車環島，遭漏電的路燈電死，高雄地院、高等法院高雄分院（見圖）依「大陸人民也是中華民國國民」判決應國賠，引發議論。（資料照）

    中國籍錢姓男子五年前來台騎單車環島，遭漏電的路燈電死，高雄地院、高等法院高雄分院（見圖）依「大陸人民也是中華民國國民」判決應國賠，引發議論。（資料照）

    2023/05/19 05:30

    單車環島遭路燈電死

    本就應以人權為由賠

    〔記者謝君臨、鮑建信、黃佳琳／綜合報導〕中國籍錢姓男子二○一八年間來台騎自行車環島，行經高雄市時遭漏電的路燈電死，高雄地院、高等法院高雄分院均判決應國賠四百六十三萬元，案由最高法院審理中。民進黨立委鄭運鵬昨天質詢指出，不反對以人權為由賠償，但依卅年前法務部的函釋「大陸人民也是中華民國國民」做出判決，結果被人轉手拿去做認知作戰的中央廚房，「請法官判決時不要把自己的意識形態弄下去，這顯然不是現行法律和國民情感」；鄭也要求法務部廢除該函釋。

    非現行法律和國民情感 立委要求法部廢除函釋

    備詢的法務部次長陳明堂表示，法務部也在考量這個文字是否造成困擾，最近就會做出處理；陳說明，該函釋的時代背景是「兩岸人民關係條例」剛制定時，後來國籍法針對中華民國國民的定義有修改，所以約民國九十幾年後，該函釋已不適用。司法院秘書長林輝煌回應，感謝委員指導。

    鄭運鵬昨在立法院司法及法制委員會排審「刑事補償法修正草案」等案時質詢，該案本來就應賠償，不用去分中港澳人士，但他反對引用卅年前的函釋，應該用陸委會新的說法「人權不分國家」；鄭表示，有些法院是故意的，法務部何必擔卅年前那個年代的結果，應廢除該函釋，他們（中國人民）也不會承認自己是中華民國國民。

    司法院：僅論述提及函釋

    民眾黨立委賴香伶接續質詢說，為何一般法官審議、認定時，還是用卅年前的函釋，是否橫向聯繫或相關資料庫沒更新？在通念上，法官是否應該要有這個常識？

    林輝煌說，應就現有資料做與時俱進的解釋，至於雄院裁判沒有直接用該函釋，只是論述有這個函釋。高雄地院回應指出，尊重委員看法。

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