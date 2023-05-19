《仁愛菜農3死槍擊案》非原民原鄉租地 口頭協議引糾紛

鐘姓男子向仁愛鄉力行村原住民地主承租土地栽種高麗菜。（記者佟振國攝）

2023/05/19 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉力行村發生農民租地糾紛憤而開槍殺人，震驚地方，警方調查，行兇後自殺的鐘男及兩名林姓死者均非仁愛鄉原住民，但長期在原鄉務農，由於非原住民無法取得原住民保留地耕作，一般採私下協議承租耕作，但也常因原住民間土地買賣、繼承或轉租等問題而衍生土地爭議、訴訟，沒想到這次竟然鬧出人命。

原鄉保留地規範 承租限原民

仁愛鄉為國內高山蔬菜及茶葉重要產地，常有平地人上山租用原住民保留地種植，按原住民保留地使用相關規範，原住民在取得原住民保留地所有權後，除政府指定之特定用途，其移轉承受人以戶籍謄本註記，並以原住民為限，不得移轉給非原住民，因此長期以來在原鄉務農的非原住民即所謂平地人，只能透過私下協議方式承租土地種植。

請繼續往下閱讀...

據農民表示，早期常以口頭協議承租土地，支付租金，但保留地因為買賣、繼承後，新的地主不認原先協議而引發糾紛、訴訟，但往往都是承租土地的農民吃虧，現在雖有訂定承租契約，但權益也是難以保障。

據了解，該案的三人都不是原住民，鐘男雖在仁愛鄉務農逾卅年，還是得向部落原住民以五年廿二萬元代價租地種菜，也疑似將部分土地轉租給兩位林姓菜農，由於土地租約將在今年六月屆滿，鐘與地主須再另訂租約，可能藉此欲將轉租的土地收回，但對方不願配合而產生糾紛，未料鬧出人命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法