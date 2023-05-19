疑餵食安眠藥又虐童 新北私幼女老師交保、調職

2023/05/19 05:30

〔記者王定傳、吳仁捷、黃子暘／新北報導〕新北市板橋區一所私立幼兒園傳出幼保人員疑似不堪幼童吵鬧，竟餵食安眠藥，家長報警究責；新北地檢署昨訊後依刑法傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等罪嫌，諭令涉案的趙姓女老師二萬元交保。教育局表示，已將涉案老師調離現職，等候司法調查。

今年二月至四月間，有三名家長接連發現，就讀該幼兒園的幼童，有情緒易怒、自殘等怪異行為，詢問後得知，有幼童稱被老師餵食不明藥物及體罰等狀況，家長自行送尿液檢驗，發現疑似有藥物反應，懷疑趙女涉嫌餵食安眠藥且虐童，報警處理，並通報市府教育局與婦幼隊。

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新北地檢署昨指揮海山分局員警，前往幼兒園及趙女住所搜索，查扣手機、電腦、監視器等證物，並通知趙女到案說明，複訊後依刑法傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等罪嫌，諭令趙女二萬元交保。由於趙女是中班老師，和小班幼童少有交集，全案尚待釐清。

對於案發時間、犯罪時間長短、受害兒童人數、涉案老師的年資等細節，教育局皆以警方正在調查中不願透露，只表示該老師不當對待幼生行為若查證屬實，將嚴懲不貸，最重可裁罰行為人六十萬元，並且通報全國不適任教保服務人員系統，終身將不得再擔任教保服務人員。

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