為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑餵食安眠藥又虐童 新北私幼女老師交保、調職

    2023/05/19 05:30

    〔記者王定傳、吳仁捷、黃子暘／新北報導〕新北市板橋區一所私立幼兒園傳出幼保人員疑似不堪幼童吵鬧，竟餵食安眠藥，家長報警究責；新北地檢署昨訊後依刑法傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等罪嫌，諭令涉案的趙姓女老師二萬元交保。教育局表示，已將涉案老師調離現職，等候司法調查。

    今年二月至四月間，有三名家長接連發現，就讀該幼兒園的幼童，有情緒易怒、自殘等怪異行為，詢問後得知，有幼童稱被老師餵食不明藥物及體罰等狀況，家長自行送尿液檢驗，發現疑似有藥物反應，懷疑趙女涉嫌餵食安眠藥且虐童，報警處理，並通報市府教育局與婦幼隊。

    新北地檢署昨指揮海山分局員警，前往幼兒園及趙女住所搜索，查扣手機、電腦、監視器等證物，並通知趙女到案說明，複訊後依刑法傷害、妨害幼童發育、違反藥事法等罪嫌，諭令趙女二萬元交保。由於趙女是中班老師，和小班幼童少有交集，全案尚待釐清。

    對於案發時間、犯罪時間長短、受害兒童人數、涉案老師的年資等細節，教育局皆以警方正在調查中不願透露，只表示該老師不當對待幼生行為若查證屬實，將嚴懲不貸，最重可裁罰行為人六十萬元，並且通報全國不適任教保服務人員系統，終身將不得再擔任教保服務人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播