星星知我心真人版／3姊弟分送３家庭 17歲姊苦尋弟

法務部長蔡清祥（中）在勵志夢想學院啟用典禮上，允諾替少女尋親。（記者錢利忠攝）

2023/05/18 05:30

當年牽一個、藏一個去上學…法務部長允協助

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部矯正署勵志中學一名十七歲女學生日前在勵志夢想學院啟用典禮上表示，就讀國小一年級時，因大人經常不在家，只好把四個月大的弟弟裝進背包內、牽著另一個兩歲大的弟弟，一起上學，老師聽見異音、打開書包查看，赫見一個小嬰兒在內，不捨爆哭，通報社會局，姊弟三人就此被拆散、安置在不同家庭。台下的法務部長蔡清祥聽聞後，當場承諾要替她尋找失散多年的手足。

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女學生的父親過世，母親也經常不在家，她為了能和弟弟繼續待在一起，年幼時總是向來家訪的社工誆稱母親常陪伴他們。就讀小一某日早上，女學生見家裡沒大人，憂心上學期間沒人照顧兩個弟弟，決定把還在襁褓中、僅四個月大的弟弟裝進後背包，揹起來之後，一手牽著另一個兩歲大的弟弟，三個人一起上學。

課程上到一半，老師聽到女學生的背包傳出怪聲，趨前關心、打開書包，赫見裡面竟是嬰兒，問清原委後，老師當場不捨爆哭，得悉另有一個兩歲弟在外徘徊，研判事態嚴重，立刻通報社會局。

社工訪視後，判定女學生的家庭功能失靈，啟動緊急保護程序，分別將姊弟三人安置在不同的寄養家庭，沒想到這一別就斷了音訊，手足失散逾十年。

女學生雖獲安置，卻未得到適切幫助，為了生存，她犯了錯，被法院裁定接受感化教育，進入勵志中學就讀。得悉校長林家如對外募款的勵志夢想學院啟用，主動表示想上台分享坎坷的成長歷程，並傾訴對弟弟的思念之情，想知道兩人過得好不好，在場人士聽了為之動容，包括蔡清祥。

蔡清祥起身承諾願替女學生尋找失散多年的手足，助三人再次重逢相聚，也盼她利用在學校習得的一技之長，替自己開創一片天。女學生聽了上前擁抱蔡清祥，喜悅之情溢於言表。林家如更直言，女學生獲得蔡清祥的鼓勵後，不只在校更為進取，也立志成為能幫助他人的人。

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